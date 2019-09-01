檳雜貨行會所修葺完工 瑞獅祥龍舞動賀重啟













（檳城1日訊）位於喬治市大順街門牌4號的檳城雜貨行會所，已提升工程。傳承百年獅藝的該行瑞獅團今早全隊出隊，以2對新瑞獅與1只新祥龍在會所翻修重啟典禮上舞動，期許雜貨精神長存，獅藝長青。

檳城雜貨行成立於20世紀初，最早為雜貨店公會，現以醒獅團聞名。該行會長梁景輝在雜貨行重啟典禮上指出，該行傳承百年獅藝，一代宗師胡燦早年更曾在該行執教多年，栽培出來的醒獅人才深深影響檳城武術界。

該行二樓已初步改造文物館，展示收藏多年的文物如旗幟、橫幅及舞獅頭等。此外也另闢角落展示胡燦的生平照片與事蹟，籍此紀念一代宗師。

雜貨行離不開醬油業

梁景輝說，該行會所當年是集合各方財力集資購買的，當中包括醬油業同行們。他說，傳統雜貨行與醬油業離不開關係，沒有賣醬油的雜貨行就不是雜貨行了，因此該行仍保留檳吉玻醬油同業辦事處招牌，懷念當年情。

喬治市世界遺產機構總經理洪敏芝則指出，擁有82年歷史的該行會所是“藝術裝飾式建築風格”的二級古蹟建築物，修復與提升工程於今年1月25日展開，6個月后的7月29日完工。

修復經費耗14.2萬

她說，該會修復經費共14萬2000令吉，由檳州政府透過世遺機構資助10萬令吉、檳州首席部長曹觀友的丹絨國會選區資助1萬2000令吉，檳城雜貨行理事會則資助3萬令吉。

根據資料，這項工程包括裝置約1萬片新屋瓦、解決屋頂漏水狀況、更換遭白蟻蛀蝕的屋樑、安裝伸縮性開關天窗、清洗外牆、修復剝落石膏、重漆內牆、提升改造衛生間及辦公室，以及重鋪地磚。

洪敏芝說，希望該會所妥善修復后，繼續成為會員與當地社群聚會交流的地方、成為醒獅團理想的訓練場地，續發揚雜貨行精神。

“建築物須與社區活動有鏈接，讓建築、人、文化、物件與環境皆參與其中，這才是我們該有的精神表態。”

檳州首長政治秘書兼光大區州議員鄭來興也於會上致詞。

檳10武館派醒獅隊

檳城雜貨行重啟典禮上，來自檳島共10間武館也派出各自的醒獅隊，逐一前來慶賀該行重啟。每對醒獅列隊整齊，陸續前來道賀，該行醒獅雙雙先在門前迎接，之後請“朋友”醒獅們入門，在會所內敬神、巡禮一圈，道別前“主賓”兩對醒獅再面對面互相舞動獅身，作道別狀，主人家醒獅再迎接下一對醒獅朋友的到來。

該行總務黎維雄指出，檳城武術醒獅界早年曾河水不犯井水，彼此互不相往來，如今已是武林一家親，才能看見如此盛況。

出席嘉賓包括彭加蘭哥打區州議員魏子森、該行名譽行長胡樹球、檳榔嶼廣東暨汀州會館會長拿督李永光、檳城小販商業公會會長拿督林東英、以及各華團、獅團代表等。