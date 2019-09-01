上訴過程仍合法 董總保留柔董聯會代表





（加影1日訊）董總中央常務委員會針對柔佛州華校董教聯合會遭社團註冊局撤銷註冊一事召開緊急會議後聲明，將會保留柔董聯會代表，包括身兼董總主席的陳大錦、中央常委陳錦洲及中央委員林青賦及林福良在董總的職位。

針對日前社團註冊局指在柔董聯會擔任要職的所有領袖都已被列入黑名單，不能在其他組織內擔任任何職位一事，陳大錦在記者會上說，將會把此課題帶入內政部討論。

他解釋，至目前為止還是保留的，因為在上訴過程中，還是有合法地位。

出席常委一致決定

董總署理主席拿督陳友信補充，出席會議的常委都一致決定保留上述人士的職位。

陳大錦說，柔董聯會已在8月30日正式向社團註冊局提呈上訴函，目前也按照社團註冊局的指示在積極處理，30天的上訴期限是從8月8日開始算起。

針對是否有向社團註冊局查詢被撤銷註冊的原因時，他簡短回應說：“我們在處理。”

他表示，針對行動黨柔佛州主席劉鎮東早前在文告中提到，柔董聯會章程的兩個技術爭議，也已在上訴信件中給予說明。

“柔董聯會預計在本周與內政部長慕尤丁會面，促內政部長盡速恢複柔董聯會註冊地位。”

詢及會見內政部以後仍然上訴不成功會有什麼打算時，陳大錦說：“我有信心，我們這樣積極推動應該是沒有問題。”

至於誰會代表董總和柔董聯會出席與內政部長的會面，陳大錦則沒具體說明，僅聲稱尚在安排之中。而會否有行動黨領袖陪同出席時，他則說，有待行動黨秘書長林冠英及劉鎮東的安排。

當詢及會見內政部長最主要將探討的內容時，他重申，最終的目的就是要恢複柔董聯會的合法性，也是他們要解決的問題，只要他們解決了，就會得到華社的掌聲。（TKM）

匯報柔董聯會進展 董總提前至21日舉行會議

陳大錦宣布，在咨詢顧問律師及社團註冊局的勸告和看法後，董總一致決定將董總中央委員會會議提前至9月21日舉行，以匯報及討論柔董聯會的進展。

此外，陳大錦和董總秘書長黃再興也在會議上，向常委報告8月22日兩人前往武吉阿曼警察總部錄供的細節。

詢及警方是援引什麼法令傳喚兩人時，黃再興表明，他有問，但他們（警方）說還沒有決定。目前也不清楚警方未來會否傳喚其他董總領袖或中委。

出席會議者包括董總副主席李添霖、楊應俊、盧成良、財政吳小銘、副財政黃博諄、中央常委張錦祥、莊俊隆、陳錦洲及黃良傑。（加影1日訊）董總中央常務委員會針對柔佛州華校董教聯合會遭社團註冊局撤銷註冊一事召開緊急會議後聲明，將會保留柔董聯會代表，包括身兼董總主席的陳大錦、中央常委陳錦洲及中央委員林青賦及林福良在董總的職位。

針對日前社團註冊局指在柔董聯會擔任要職的所有領袖都已被列入黑名單，不能在其他組織內擔任任何職位一事，陳大錦在記者會上說，將會把此課題帶入內政部討論。

他解釋，至目前為止還是保留的，因為在上訴過程中，還是有合法地位。

出席常委一致決定

董總署理主席拿督陳友信補充，出席會議的常委都一致決定保留上述人士的職位。

陳大錦說，柔董聯會已在8月30日正式向社團註冊局提呈上訴函，目前也按照社團註冊局的指示在積極處理，30天的上訴期限是從8月8日開始算起。

針對是否有向社團註冊局查詢被撤銷註冊的原因時，他簡短回應說：“我們在處理。”

他表示，針對行動黨柔佛州主席劉鎮東早前在文告中提到，柔董聯會章程的兩個技術爭議，也已在上訴信件中給予說明。

“柔董聯會預計在本周與內政部長慕尤丁會面，促內政部長盡速恢複柔董聯會註冊地位。”

詢及會見內政部以後仍然上訴不成功會有什麼打算時，陳大錦說：“我有信心，我們這樣積極推動應該是沒有問題。”

至於誰會代表董總和柔董聯會出席與內政部長的會面，陳大錦則沒具體說明，僅聲稱尚在安排之中。而會否有行動黨領袖陪同出席時，他則說，有待行動黨秘書長林冠英及劉鎮東的安排。

當詢及會見內政部長最主要將探討的內容時，他重申，最終的目的就是要恢複柔董聯會的合法性，也是他們要解決的問題，只要他們解決了，就會得到華社的掌聲。（TKM）

匯報柔董聯會進展 董總提前至21日舉行會議

陳大錦宣布，在咨詢顧問律師及社團註冊局的勸告和看法後，董總一致決定將董總中央委員會會議提前至9月21日舉行，以匯報及討論柔董聯會的進展。

此外，陳大錦和董總秘書長黃再興也在會議上，向常委報告8月22日兩人前往武吉阿曼警察總部錄供的細節。

詢及警方是援引什麼法令傳喚兩人時，黃再興表明，他有問，但他們（警方）說還沒有決定。目前也不清楚警方未來會否傳喚其他董總領袖或中委。

出席會議者包括董總副主席李添霖、楊應俊、盧成良、財政吳小銘、副財政黃博諄、中央常委張錦祥、莊俊隆、陳錦洲及黃良傑。