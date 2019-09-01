各族放下彼此差異 “異同”才能體現大馬融洽















（怡保1日訊）怡保國慶夜晚好熱鬧！各族來到怡保舊街場參與“同歡共樂，異同國慶”活動，了解彼此之間的文化和習俗，無論什麼宗教膚色，只要從異中求同，有多一份認識，就會少一份抗拒，體現馬來西亞各族之間相處融洽之美。

這項由霹靂州政府及屬下各機構舉辦的活動，從下午5時開始進行至淩晨12時，在怡保大操場附近的道路舉行，參展單位兵分四路圍成一個圓形擺攤，吃喝玩樂盡在這里。

為了著重帶出各族之間的傳統文化，每條路都有豐富的民族色彩和風俗特點，參展的族群包括馬來人、華人、印度人、原住民及錫克人等；現場除了設有一些傳統手作及推廣本地產品的攤位之外，各類道地美食飲料也應有盡有。

除此之外，活動現場也設立了3個舞台，即一個主要的舞台及兩個小舞台，不間斷地為到訪者呈獻各族傳統歌舞和樂器表演，精湛的舞蹈和樂器演出吸引民眾紛紛圍觀，更舉起手機和相機記錄下這優美的一刻。

參展的文化藝術團體也趁此機會，使出許多“法寶”讓友族同胞更進一步了解異族文化，其中華族的攤位就有以介紹中秋節為主題的攤位、剪紙、童玩制作、漢服及舞獅獅頭制作等。

掌管霹靂州文化及旅游事務的行政議員陳家興致開幕詞時表示，“異同”（Sama sama）對他而言有兩個含義，其一是團結，因團結是現在建設國家各族之間最具挑戰的理念。

“其二是各族之間必須放下不同的看法，我們確實是不同，我是華人，身邊的朋友有馬來人，也有印度人，但對霹州政府來說，這些區別反而能成為州政府的強項。國家至今已獨立62周年，我們應持續“異同”的思維。”

他繼說，就如此次的國慶日慶典，大家都能在同一個場合認識馬來人、華人、印度人、原住民和錫克人的文化，並能引以為傲地說出：“我是馬來西亞之子”（Saya Anak Malaysia）。

他直言，只要人民之間堅持團結，沒有任何人可以阻止大家邁向前方，馬來西亞和霹靂州也會走得更遠。

他告知，這已是州政府第二年舉辦異同國慶日慶典，並承諾明年的國慶日也會舉行這項活動。

出席的開幕嘉賓包括霹靂州行政議員李存孝、公正黨迪遮州議員黃詩情、霹靂旅游機構首席執行員祖萊達等。