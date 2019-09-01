25男女結伴遊文冬瀑布 露營樹倒2死









（文冬1日訊）一群來自吉隆坡和其他地區的25名華裔男女，趁國慶連假到文冬舊吉隆坡路7英里瀑布（Lata Hammer）露營，豈料不幸遇上倒樹意外，釀2死2傷的悲劇。

這宗意外發生在昨晚10時許，當時一棵大樹轟然倒下，1男1女閃避不及而不幸被倒樹壓正，當場喪命，另2名男女傷者是在今天凌晨2時15分由消拯人員抬出送往醫院治療。玻璃口志願消防隊也有多位隊員前往援助。

據了解，這群男女是在前天（30日）結伴到瀑布登山和露營。

樹高約100公尺

該位於7英里的瀑布離開大路有一段距離，再加上道路難行，乘四輪驅動車須要約1時才能到達。

另一方面，文冬警區主任尤索警監表示，警方於晚上10時接投報，馬上派出5名警員聯同15消拯人員趕到意外現場拯救。

男死者陳建華（譯音）和女死者溫妮陳玉庚皆年約50歲，來自吉隆坡；另2名傷者年齡40至50歲男傷者陳偉鴻（譯音）來自吉隆坡，手腳和胸部受傷，女傷者梁耀麗（譯音）來自霹靂，左腳受傷，送往文冬醫院治療。

他說，當時有一棵大樹倒在這25人露營的地方，釀成2死2傷的事故。

該樹非常巨大，高約100公尺高，寬度約2米。

主播劉振業：建華樂於助人

文冬瀑布區大樹壓死人事件，TV2主播劉振業形容死者陳建華是一名樂於助人和照顧後輩的資深新聞製作人。

劉振業今日受詢時說，他加入TV2與陳建華共事13年，大家相處愉快，在TV2工作20餘年，為人親切的陳建華一直以來都在指點後輩，讓後輩工作更順利。

“他會在我們播報新聞時，給予一些語病上的提醒和糾正，是一位難得的製作組前輩。”

他說，今天早上看到新聞，才知道同事遇難的消息，願這位同事兼前輩安息。

劉振業在個人臉書留言，“人生短暫…同事趁著國慶假期與朋友到彭亨文冬瀑布露營，不料一棵大樹倒下，正巧就壓中了他，妻子則腳部受傷。建華，願安息！”

大姐：玉庚性格獨立愛旅遊

不幸遭倒樹壓死的陳玉庚（導遊，56歲，單身）家屬接獲噩耗後，分別從吉隆坡和馬六甲趕到文冬醫院太平間辦理領屍手續。

死者大姐陳玉琳說，陳玉庚是3姐妹中排行最小，生前很愛旅遊，經常帶團到國內外旅遊。

“妹妹很熱愛她的工作，一有假期就約朋友去旅行散心。妹妹性格樂觀、獨立，從來都不用我們操心。

“由於她經常帶團，所以這次和朋友去旅行也沒有特別通知我們。我們是接到警方通知，才知道妹妹遭遇意外身亡。”

陳玉琳說，沒想到妹妹在旅遊中遭遇意外，當場斃命，令家人感到很意外和痛心。

“據了解，妹妹和朋友約好到文冬露營後，再到雲頂會合另一班朋友，展開下一趟行程。現在妹妹出事了，第二輪的行程也被逼取消了。”

她指出，妹妹遺體將運回八打靈殯儀館，辦理喪事。

這起意外發生在昨晚10時許，當時一棵大樹倒下，1男1女閃避不及，不幸被倒樹壓正，當場喪命，另2名男女傷者則於今天凌晨2時15分由消拯人員抬出送往醫院治療。玻璃口志願消防隊也有多位隊員前往援助。

據了解，事發時沒有下雨，不過現場路況黑暗，導致加劇消拯員和志願消防隊救援行動。

另一名死者陳建華，生前在RTM TV2擔任華語新聞製作人，他也是星洲日報前記者，生前熱愛登山活動，經常在社交媒體上傳登山活動照片。

女死者生前上傳6秒視頻 高興與後座乘客歡呼

女死者陳玉庚昨早11時在其臉書賬戶上傳了一段長達6秒的視頻，高興地與後座乘客歡呼，似乎相當期待這一趟露營之旅。

未料一次露營之旅，卻讓她的笑靨變成了回憶。

從該視頻中可見，陳玉庚笑臉盈盈地坐在貨卡車門，邊拿著手機鏡頭拍攝追風之旅邊揮動國旗，畫面裡也包括隨行的3名小孩及另一男死者陳建華的妻子。

與此同時，她也在臉書中發布了4張旅途中的照片，更在帖文中寫下“放空。回去自然”這一段話，還獲其臉書朋友回應“去自然吧！睡好”，至今回看這些對話內容，讓人感難過不已。

其中一張照片是陳玉庚與一名男童的合照，照片裡的她抿嘴且睜大眼睛，模樣逗趣。