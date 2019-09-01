打完遊戲吃夜宵回家 疑失控撞分界堤大專生喪命





（北海1日訊）與友人在網吧打完遊戲后吃夜宵，22歲大專生開車回家途中疑轎車失控撞及分界堤，車子翻覆，傷及要害，當場喪命。

上述死亡車禍於今日凌晨5時零5分發生，死者黃雋鈦是在高速公路第134公里處（詩布朗再也往峇東埔方向）發生意外重創，腦部出血而死。

威中警區主任聶羅斯助理總監說，警方在接獲民眾投報后趕至現場，發現有一輛福特汽車四輪朝天，而華裔司機黃雋鈦則已不治。

他稱，死者是在麥曼珍和甲拋峇底的交界處因轎車失控，不幸撞及分界堤，導致整輛車嚴重翻覆。

他說， 警方目前援引1987年陸路交通法令第41（1）條文（ 危險駕駛導致他人死亡）來調查此案。

死者遺體今早已在詩布朗再也醫院太平間完成剖驗。死者哥哥黃稜峰（24歲）說，弟弟在家中排行第二，下有一位妹妹黃敏芳（18歲）。家人是在今早警衛團上門告知，才知道弟弟遭遇不幸。

他說，弟弟是在檳城技能培訓中心深造，平時周五和周六都會和友人聚在一起到網吧打遊戲。案發時，他相信弟弟還跟友人去吃宵夜，所以才遲了回家。

他稱，弟弟修讀機械系課程，有一位女朋友，家人因擔心他夜歸會出事，所以曾勸他盡量早回家，不料還是難逃厄運。

他說，死者駕駛的福特汽車是小舅的，小舅目前在吉隆坡。

死者的父親黃昶錡對兒子的死深感悲痛，死者遺體將送回立于肯納安住家停柩3天。