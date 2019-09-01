觀眾演員齊唱愛國歌曲 OLA BOLA音樂劇國慶味濃





（檳城1日訊）講述馬來西亞80年代一段足球輝煌故事的《輝煌年代》（OLA BOLA）音樂劇，於昨日國慶日在檳城演出，音樂劇引用多首耳熟能詳的愛國歌及國足主題曲，帶民眾穿梭至當年國足的輝煌年代，當中的愛國歌曲讓觀眾產生共鳴，與台上演員齊高歌，現場散發濃郁的國慶氣氛。

檳州首席部長曹觀友昨日也抽空出席這場在大華戲院演出的音樂劇，與800名民眾共度國慶日。

該音樂劇講述馬來西亞國足“Harimau Melaya”努力取得1980年夏季奧林匹克運動會資格的點滴，改編自2016年由周元青執導的《輝煌年代》同名電影，在短短一小時內呈現國足在球場上的風貌、球員們在爭取進入奧林匹克時互相磨合、鼓勵和堅持，也體現我國多元民族的團結情誼。

《輝煌時代》音樂劇是Enfiniti有限公司的音樂劇團隊，繼《比南利音樂劇》、《金山公主》及《吉隆玻的故事》音樂劇後，配合國慶日的全新代表作，希望通過音樂劇讓經歷過80年代國足巔峰期的民眾產生共鳴，也帶上年輕民眾穿梭時空，看歷史在眼前上演。

該演出請到前國足後衛拿督納曼特阿都拉（Dato Namat Abdullah）及前國足中場拿督蘇古沙列（Dato Shukor Salleh）親臨現場。

出席者尚有檳州行政議員楊順興及《輝煌時代》音樂劇導演及監製Tiara Jacquelina。