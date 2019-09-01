美德州公路隨機槍擊案 5死21傷 槍手遭擊斃





（華盛頓1日訊）美國德州西部周六發生槍擊案，1名槍手開車在奧德薩市（Odessa）與米德蘭市（Midland）之間公路上隨機開槍，警方證實已造成5人死亡、21人受傷，當中有3名警察受傷，槍手在與警方發生槍戰過程中被擊斃。

案發在當地時間下午3時許，警方指，在西部奧德薩一名槍手在附近米德蘭市駕車時，遭警員截查後逃走，並偷去一輛運送郵件的車，期間向逾20人亂開槍，之後他駕車駛到鄰近的米德蘭市，再持步槍向人群開槍。傷者當中最少包括3名警員。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、CNBC報導，奧德薩警察局長格勒克（Michael Gerke）召開記者會指出，該名槍手是一名年約30多歲的白人男性。

德州米德蘭警方表示，已確認行凶的槍手在奧德薩的Cinergy被擊斃。

米德蘭和奧德薩位於德州西部，相距約20英里（32公里）。

米德蘭市長莫拉萊斯告訴有線電視新聞網（CNN），至少21人受傷。

他表示，槍手在公路上被攔下後，開車逃逸並開始胡亂射擊。槍手接著在Cinergy的停車場與警方駁火時遭擊斃。

莫拉萊斯表示，目前還不清楚犯嫌背景或犯案動機。奧德薩警方則說，犯嫌是名白人男子，年約35歲上下，初步相信他是單獨犯案。

美國總統特朗普於社交網站發文指，已經得悉事件，並表示包括聯邦調查局正全力跟進。