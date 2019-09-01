恭喜！茜拉誕國慶男寶寶





（吉隆坡1日訊）29歲大馬小天后茜拉（Shila Amzah）喜迎國慶寶寶，剖腹生下重2.28公斤的男嬰“Baby S”，並由助理透過IG限時動態向粉絲報喜。雖然茜拉本身未在IG報喜，但她在生產前曾在IG祝大家國慶日快樂，粉絲因而湧進該帖文恭喜她迎來“國慶寶寶”。

預產期原本在9月的茜拉，她的助理透過IG限時動態向粉絲報喜，並透露茜拉在8月28日傍晚開始出現陣痛現象併入院待產，31日順利誕下兒子。

茜拉在馬來西亞歡慶獨立62週年時，一度發文祝大家國慶日快樂，有粉絲因而去調侃她，“姐不是要專心待產嗎？怎麼還玩IG呢？”更有人表示“將迎來國慶寶寶嗎？”而在她已順利產下國慶寶寶的喜訊傳開後，也有粉絲湧進祝賀。“已經生了哦？”“恭喜迎來男寶寶。”

茜拉與大1歲、在英國倫敦從事金融業的圈外男友哈利斯（Haris Idraki）相識7年，男方選在2017年茜拉生日當天（8月13日）告白，交往2個月後決定互許終身，並在同年11月訂婚，隔年4月完婚。

兩人從談戀愛到結婚只有短短8個月，婚後茜拉也夫唱婦隨，跟隨老公移居倫敦展開夫妻生活，偶爾才返回大馬和中國登台演出。她今年初確定懷孕後，夫妻倆從倫敦回馬定居，今年5月茜拉透過IG揭曉是個男寶寶，8月中透露懷孕近8個半月已胖了10公斤。



