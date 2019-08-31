定奪收購大道 週三料明朗化

（八打靈再也31日訊）政府或在下週三的內閣會議中討論與決定要出售或收購國內大道特許經營權的方案，同時也會探討大道維修工作將由誰負責。

財經時報《The Edge》引述不具名人士指出：“至少情況會比較明朗。有要出售這些大道特許經營權的獻議，也有收購大道特許經營權的獻議，這些建議都是由不同的單位提出。

“有很多需要釐清的事情，包括大道的維修合約，這是一項有利可圖的生意，以及誰來支付這些維修費用。”

報導指出，內閣主要將探討兩項獻議書，其中一個是馬駒控股（Maju Holding）提出收購南北大道公司的獻議，以取代目前的主要股東，即國庫控股和僱員公積金局。

馬駒控股獻議延長即將在2038年屆滿的南北大道特許經營合約，並提出4個方案，分別是降低25%過路費，延長大道特許經營權10年；降低30%過路費，延長大道特許經營權延長15年；降低33%過路費，延長大道特許經營權20年，以及降低35%過路費，延長大道特許經營權30年至2068年。

此獻議將取決於政府能否在特許經營合約的延長期內，維持對南北大道債務結構的擔保。

報導指出，這是馬駒控股集團主席丹斯里阿布沙希與Ev​​ercore亞洲的修訂計劃。後者調整了其較早前要接管南北大道的獻議，該獻議曾在2017年9月提呈予國陣政府，但是沒有獲得支持。

目前，南北大道公司擁有國內5條大道的特許經營權，包括全長772公里的南北大道、南北大道中環線、馬新第2通道、北海-居林大道以及檳威大橋；所有大道的特許經營權將在2038年12月結束。

報導指出，儘管馬俱控股的獻議有可取之處，但是也有人質疑阿布沙希的能力，因為阿布沙希與錦記鋼鐵（Kinsteel Bhd）創辦人丹斯里方天興的公司，柏華嘉控股（PERWAJA ）已面對問題。

無論如何，柏華嘉控股除牌後，阿布沙希並沒有出售任何股份。他在2013年卸下柏華嘉控股主席職位，該集團也在同年被列入PN17公司。

工程部長巴魯比安上週指出，馬駒控股收購南北大道的獻議書，獻議答复降低過路費，深具吸引力。

第二個獻議則是財政部長機構以62億令吉收購金務大（Gamuda Bhd）旗下的4條收費大道的特許經營權，即白蒲大道（LDP）、西部疏散大道（SPRINT）、沙亞南大道（KESAS）及精明隧道（SMART）；金務大在4條大道股權分別為43.6％、51.8％、70％及50％。

財政部長林冠英較早期說，政府以62億令吉收購上述大道後，政府和納稅人不需要在凍結大道收費後賠償給相關特許公司，可省下53億令吉。獻購這4條大道的62億令吉分別是白蒲大道24億7000萬令吉、西部疏散大道19億8000萬令吉、沙亞南大道13億7700 萬令吉及精明隧道3億6900令吉。

他也提出以擁堵費取代現有收費站的過路費。

財長機構與金務大日前將收購4條大道的協議截止日期展從8月30日延至10月31日，以尋求股東的同意。

報導指出，這項獻議存在數項問題，包括為什麼政府要收購這些大道的特許經營權，承擔更多債務，只為了降低過路費。

另外，新海峽時報較早期引述不具名消息的報導指出，政府收到一項以430億令吉收購15條大道的獻議。

報導指出，政府將以308億令吉收購南北大道公司擁有的高速大道、以31億令吉收購Prolintas大道公司所擁有的高速大道、以56億令吉收購金務大旗下4條大道特許經營權，以及27億令吉收購IJM Corp Bhd擁有的大道。