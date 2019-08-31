無駕照表演飆車特技 4少年警局度國慶





（吉隆坡31日訊）4名沒有駕照的未成年少年在獨立廣場，以改裝摩多表演飆車特技來慶國慶，結果落得遭警方逮捕，在警局度國慶。

這4名未成年少年與一名21歲的朋友，一同在獨立廣場範圍作出前輪離地（Wheelie）危險動作，在陸路交通法令第42條文下被逮捕。

吉隆坡交通調查及執法組主任祖基菲里助理總監表示，這5人皆改裝摩多引擎和使用小

車輪，4名未成年的少年還是在籍中學生，他們都沒有駕駛執照。

他說，這是隆交警於國慶日前夕，在隆市7個主要路段和獨立廣場分階段展開逾5小時的取締行動的收穫。

“警方在這項行動中，開出448張交通罰單及逮捕7名駕車人士和摩多騎士，包括上述5人。

他說，行動是由隆交警沙菲益副警監率44名警官和警員警方，分2階段展開“獨立日前夕”取締行動（Op Ambang Merdeka）。

他說，首階段行動從昨晚9時30分至午夜12時展開，交警在古晉路、陸佑路、孟沙路和戴維斯路設路障截查。

“第2階段行動則從今天凌晨1時30分進行至清晨4時30分，配合道路流氓行動一併展開，取締在獨立廣場周圍和拉惹勞勿路的飆車活動。”

祖基菲里披露，警方在整個行動中共開出448張交通罰單，涉及交通違規行為包括使用不符合規格的車牌、改裝車輛、沒有側鏡和沒有合法駕照。

他說，警方也在1987年陸路交通法令第60條文下扣押4輛轎車和4輛摩多，並將交給

陸交局檢驗車主是否在汽車引擎、排氣管、輪胎和車外觀上做過分改裝。

他說，有一名19歲少年因使用偽造的摩多車牌，而在陸路交通法令第108條文下被捕。”

祖基菲里說，警方不僅在國慶期間會展開類似行動取締違規交通行為，而是每週都會展開取締，防範公路使用者作出違反交通規則行為。

“同時，警方也在上述2個時段中，在舊古仔路和舊巴生路取締醉酒駕駛的司機，並對5名轎車司機進行酒測，其中1人因驗出醉駕而在陸路交通法令第45A條文下被逮捕。”