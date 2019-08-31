疑欠賭債房車貸款 銷售員車內吸廢氣死

（八打靈再也31日訊）華裔男子疑不堪欠下賭債及面對房屋、汽車貸款的壓力，竟反鎖在車內吸廢氣自殺，家人多日不見他回家，準備報案時，卻接到警方告知噩耗。

死者是來自蕉賴的劉國財（48歲），他是本周二就不知去向，昨晚被公眾在安邦千百家花園14路，靠近油站的路旁發現他倒斃車內。

死者遺體被發現時已發黑及出現屍斑，疑失蹤當天已身亡。

安邦再也警區主任諾阿茲米助理總監指出，警方是在昨天傍晚6時25分接獲一名巫裔男子投報，指發現一名男子死在反鎖的轎車內。

他說，警員抵達現場後，發現4死者衣著完整坐在駕駛座上，車窗和排煙口連接著塑膠水管。

他說，死者身上沒有表面傷痕，遺體已送往國大醫藥中心剖驗，警方目前列為猝死案處理。

他說，警方也在車內發現死者的錢包、大馬卡、駕照、銀行卡、少許現金及一部手機。

劉國財的二哥和妹妹今早到醫院太平間辦理領屍手續。二哥表示，弟弟生前與母親和妹妹住在蕉賴大同花園老家，弟弟與妻子已經分居2年，兩人育有10歲兒子，孩子由弟媳照顧。

他說，弟弟是牀褥銷售員，常到外坡跑業務，不定時回家。

“家中幫傭於周二（27日）中午12時許，見他穿著上班服出門，之後再沒看見他回家。”

曠職4天家人察覺不妥

他說，弟弟於周一清晨向上司請一天病假，孰料後來卻接連4天曠職，上司天天致電家里詢問，家人才察覺不妥。

“弟弟一般周末回家，本打算今天若他還不回來就去報警，結果卻先等到警方來電通知他的死訊。”

死者在3男1女兄妹中排行第三，由於母親中風生病，目前還不知道噩訊。

死者妹妹劉女士說，去年三哥因欠下賭債和面對房屋汽車貸款壓力，曾向手足借錢，但礙於各人都有家庭也幫不了多少。

她表示，三哥生前不愛與家人交談，但相信他沒有生病，而是因為財困才選擇輕生。

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