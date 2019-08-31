林吉祥：建立共同未來 國人應為大馬之魂戰鬥

（新山31日訊）行動黨依斯干達公主城區國會議員林吉祥呼籲國人抱著正為馬來西亞之魂戰鬥的思想，來歡慶今天的62周年國慶以及9月16日的馬來西亞日56周年慶，以彌合馬來西亞的分歧，為馬來西亞全民建立一個共同未來。

林吉祥今日發表文告指，他過去兩天一直想起狄更斯《雙城記》里的開首段落。

“最好的時代、最壞的時代；光明與黑暗；希望與絕望：這正是馬來西亞人民在迎接國慶62周年紀念時所處於的吊詭情況。”

他表示，當他提出是否該引退的問題後，接到了無數的回應，大多數都祝願他馬上從政治消失，但也有好一些回應反映出《雙城記》開首段落的吊詭。

“我們是否還有理由去希望和夢想，我們可以重起國家建設政策，並糾正過去六十年中的錯誤、不公正和濫權情況？”

他認為，國人得具備耐力、堅毅和決心為新馬來西亞奮鬥，大馬將是個團結、自由、公正、卓越和廉政的世界級國家，並成為“文明聯盟”的成功典範，而不是因著“文明沖突”而失敗的國家。

“這是一個需時超過一個大選周期才能成就的國家使命。”

他說，國人務必要發展出社交媒體操作能力，因為在兩個月的時間內，人民已經透過龐大和精心策劃的假新聞和仇恨言論行動陷入在險惡的狀況里，每個社群似乎都活在恐懼、困惑、猜疑，和甚至是對其他社群和宗教的仇恨里，他們相信他們的權益、族群身份、宗教和文化都正面臨著存在上的威脅。

他提問，假如每個社群、族群和文化都正面臨著存在上的威脅，那麼究竟是誰正在制造針對國內所有社群、族群和文化的這些威脅呢？