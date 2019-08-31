“大馬屬於全民的” 拉菲達勸告遠離狹隘思想

（吉隆坡31日訊）為確保國家不會分崩離析，前國際貿易與工業部長丹斯里拉菲達勸告人民遠離狹隘的思想、負面的行為、產生誤會與嫌隙的看法。

她在其臉書專頁發文說：“馬來西亞屬於馬來西亞人民，不論背景與起源國、不論宗教，人民忠於國家，毋庸置疑。”

她說，馬來西亞在過去62年來經历甜酸苦辣、節慶、進步與危機，還有許多經历，而“團結”是邁向成功的鑰匙，人民必須支持各種對國家有利與有益的任何事情。

她強調，負責任的政府應該以民為本，在治理國家時以人民和國家利益為主。

她說，正當全球和區域的經濟、政治環境面對各種風浪時，國內也有不少政治風波。

“我國必須確保‘自己人不打自己人’，雖然我們彼此之間有所差異，但卻必須有開懷心胸接納，這才是我國真正強大之處。”

拉菲達認為，畢竟每個人不是天生就一糢一樣，因此，我國也不能只是因為意見分歧而產生摩擦。

“由於貪婪，有些人無法自制地追求一樣東西，例如權力、資產與財富、地位，最終將會被拋棄。”

“當時間一到，我們將會永遠離開。”

“所以，何必讓這種種因素破壞國家團結與國家的實力，馬來西亞人民必須努力合作、一起士氣高昂地恢複馬來西亞，別讓在社會蔓延的疾病繼續散播。”

拉菲達也在貼文分享去年在希望聯盟講座上，現場人民一起高唱愛國歌曲“Sejahtera Malaysia”的視頻。

在視頻中，拉菲達和楊巧雙（現任婦女及家庭發展部副部長）、淨選盟2.0前主席拿督安美嘉在台上，與會者一起高歌，場面十分激昂壯觀。

她說，我國於今年的8月31日慶祝獨立62周年紀念，獨立意味從殖民統治者中獲得自由

，擺脫外國人的統治，可以自由地建立與管理國家。

“當國家獨立，即表示人民是直接獲得利益的人，是這個國家的相關人士，是利益持有者。”