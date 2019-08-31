​劉華才：化被動為主動 阿茲莎應讓路安華入閣

（吉隆坡31日訊）民政黨主席拿督劉華才建議副首相拿督斯里旺阿茲莎與其等待首相敦馬哈迪退位，以制造空缺讓人民公正黨主席拿督斯里安華入閣，倒不如化被動為主動，自己辭去副首相職，讓安華入閣。

他說，旺阿茲莎在回應馬哈迪聲稱目前內閣沒有空缺的談話時，直言只要馬哈迪退位，內閣便會有空缺讓安華入閣，這顯示希盟內部對首相之位的鬥爭已經漸漸浮上台面。

“旺阿茲莎的談話並沒有錯，這是最好的情況，但是卻不現實，如果馬哈迪肯退位，就根本不會說出內閣沒空缺給安華的話，因此，民政黨認為最好的做法是旺阿茲莎自己辭職，讓安華入閣出任副首相，為接任首相鋪路。”

劉華才於今日為民政黨主辦的2019年獨立騎行摩多車隊（Ride For Merdeka 2019）主持揮旗禮後指出，馬哈迪說內閣目前沒有空缺，因此無法委任安華入閣，這項談話令人民感到擔心，因為這看來馬哈迪似乎無意兌現承諾，在明年傳位於安華。

“眾所周知，在第14屆全國大選前，馬哈迪承諾只會出任首相兩年，然後就會把相位傳給安華，兩年之期將於明年5月到期，但是至今沒有看到馬哈迪有交棒的意思。”

劉華才也說，目前坊間也盛傳土團黨已經與巫統和伊黨進行密會討論合作，因此，民政黨希望馬哈迪能夠委任安華入閣，以行動來粉碎這項傳言。