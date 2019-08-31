慶典以愛國反貪為主軸 盼大馬成廉潔高效國







（布城31日訊）2019年國慶日慶典以愛國主義、奮鬥、國家認同與憎恨貪污為主軸，寄望馬來西亞成為廉潔、高效且可信賴的國家。

以《愛我國家，廉潔馬來西亞》為主題的國慶日慶典今日在布城舉行，遊行分為4個部分，即國家、公共秩序、國家安全以及愛我國家，廉潔馬來西亞。

今天也是國家元首蘇丹阿都拉陛下自7月30日登基後，首次出席國慶日慶典。

2120名學生於清晨6時30分開始表演，除了在布城廣場的民眾，還有數百萬名人民通過電視及社交媒體的直播觀賞慶典。

陛下和元首後東姑阿茲莎抵步後，現場唱起國歌及升國旗。

出席慶典者包括首相敦馬哈迪、副首相拿督斯裡旺阿茲莎、眾內閣部長和各國外交使節。

馬哈迪親自駕駛紅色的新款寶騰英雄轎車到現場。

首相駕新寶騰英雄車到場

在唱國歌時，皇家炮兵團第41連發射14響禮炮，象徵我國13個州屬和聯邦直轄區。

反貪污委員會高級助理主席祖海里率領62名教師和學生、公務員、企業職員和政府相關公司宣讀《國家原則》，之後現場響起7聲“默迪卡”呼聲。

遊行表演以80人舉起80尺乘40尺的巨型國旗掀開序幕，接著出場的是330名手持輝煌條文的旗手，以及670人手持州旗及彩旗。

以新聞局總監羅絲麗達瓦蒂為首的輝煌條文獨立車隊也參與遊行，共有133人蔘與車隊，30架高性能摩多、20輛政府機構車輛及15輛警方護送車入場時，現場一片旗海。

配合《愛我國家，廉潔馬來西亞》的主題，反貪會官員穿上“反貪會隊長”（Kapten MACC）動畫系列為題的服裝，以裝飾車與高性能摩多車隊出場。政府首席秘書拿督斯裡依斯邁巴卡和公務員馬隊入場時，引起陛下伉儷的注意並站起來鼓掌，東姑阿茲莎也豎起拇指。

馬航、亞航和馬印航空，以及政府相關公司和私人公司派出代表參與遊行，各公司代表身穿公司制服出場。

公共秩序環節是由10個執法機構參與，如志願警衛局、皇家關稅局、陸路交通局、移民局及監獄局。

消拯局的50年代消防車裝備在遊行中，吸引不少公眾目光。

陛下對皇家警察遊行隊伍致敬，並向負責保護重要人士的警方特別行動部隊（UTK）鼓掌。

在國家安全環節，武裝部隊是今年規模最大的遊行隊伍，共有3771名軍官和軍人蔘與，以及155部海陸空三軍裝備。

慶典最後環節是各族演出《愛我國家，廉潔馬來西亞》，以及Bunkface搖滾樂團唱出《我們的馬來西亞》歌曲。今年慶典有1萬5910人蔘與，現場有345部裝備及46隻馬匹亮相。

眾部長讚揚國慶展現愛國 盼各族催化發展大馬

眾內閣部長讚揚各族人民在2019年國慶日慶典中展現的愛國精神及承諾，並希望成為我國發展的催化劑。

經濟事務部長拿督斯裡阿茲敏說，在布城舉行的國慶日慶典，是各族團結共慶我國62周年國慶的平台。

他出席國慶日慶典後對記者說：“多元族群並非問題，反之這是我國發展的最重要資產。”

交通部長陸兆福說，政府了解團結是多元族群國家的挑戰，他相信人民將和政府共同捍衛國家團結。

“我們希望配合國慶日，所有人民了解到團結及和平是非常有價值的事情，我們不能妥協。”

水源、土地及天然資源部長希維爾說，各族在布城廣場共迎國慶，是愛國精神的展現。

外交部長拿督賽富丁說，配合《愛我國家，廉潔馬來西亞》的國慶日主題，今年的國慶慶典突顯兩個重要事項，其中一個是杜絕貪污。

“第二，我們已經發出亞洲之虎崛起的呼聲，仿佛為我國回歸亞洲注入新的精神。”

首相署部長拿督劉偉強說，今年國慶主題符合政府打擊貪污，確保未來一代更安全及有保障的努力。

“我希望我國經濟能更好地覆甦，確保我國年輕一代有就業機會，讓我國成為亞洲之虎。”