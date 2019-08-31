【馬來人團結大集會2.0】 安努亞：形成更大聯盟 巫伊合作開政治新局





（巴西沙叻31日訊）巫統總秘書丹斯裡安努亞慕沙表示，巫伊合作將會形成一個比國陣更大的聯盟，並將打開馬來西亞政治的新視野和新格局。

“巫伊合作並非意味著伊黨加入國陣，現在的國陣太小了，這次合作是要創造更大的東西。”

他昨晚出席在雙溪馬尼舉行的馬來人團結大集會2.0後在記者會指出，巫伊兩黨9月14日將在吉隆坡世界貿易中心（PWTC）簽署合作章程協議，這肯定會為我國政壇帶出前所未見的新事物。

“巫伊分離多年，雖然後來曾經結合，但是很短暫，而這次的合作將與以往不同，可以說是一次的顛覆傳統（Game Changer），也可以是新的開端或者新的希望。”

他強調，巫伊合作不會邊緣化其他國陣成員黨包括馬華和國大黨，反而會與其他政黨甚至非政府組織建立關係，以及招攬對巫伊合作表示歡迎的組織加入聯盟。

“它（巫伊合作）並不是分離伊斯蘭和非伊斯蘭，也不是分離馬來人和非馬來人，雖然現今有人試圖傳達不一樣的觀念，不過到時簽署的合作章程協議將會消除這些意圖。”

對於首相敦馬哈迪指巫伊協議並非好東西，他表示這是對方個人看法，巫伊合作是因為希盟政府無能，所以他們需要合作將馬來西亞帶回正軌。他也邀請首相觀看當日簽署協議的直播，再來評論也不遲。

針對首相也招攬巫統黨員加入土團黨，他認為，馬來人拒絕土團，他們不可能和被馬來人排斥的東西合作，而且土團如今都沒能跟其盟黨建立共識。

另外，伊黨總秘書達基尤丁相信簽署協議當天將會人潮洶涌，他也號召黨員前往見證歷史性的一刻。

出席這次集會的其他領袖包括巫統顧問局主席納吉、巫統主席拿督斯裡阿末扎希、署理主席拿督斯裡莫哈末哈山、最高理事兼巴西沙叻國會議員拿督斯裡達祖丁、霹靂州主席拿督沙拉尼、伊斯蘭黨霹靂州主席拉茲曼等人。