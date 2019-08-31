【玻馬青大會】 馬青反對不利華教決策 陳志雄吁華社共同抵抗





（加央31日訊）馬青署理總團長陳志雄說，馬青團堅決反對希盟政府對華教擬出不利發展的決策，希望華社能与馬青共同抵抗這些不公政策。

他斥責希盟執政年余不但無法兌現競選諾言，更剝奪國家獨立以來憲法賦予華教的權益。

他昨午為玻州馬青團代表大會主持開幕后向記者指出，華文教育是大馬華人的文化精神傳承，是不容任何一方的質疑，所以爪夷文更不可納入在華小課程。

玻州馬青團長黃欣平說，當馬來西亞正要歡慶建國62年時，華社卻看著捍衛了這麼多年的華教防線開始崩潰，對華教不利的政策頻頻推出，招式層出不窮，明顯被逼至進退維谷。

“如今玻州在整個大局勢上是切切實實的反對州，對于國家課題及中央權限事務不再是爭取，反而是監督及制衡。”

今次玻州馬青大會提出9項提案，即：

1）要求落實第三張選票，讓人民選出為大家服務的市長，而不是為政黨服務的委任。

2）要求政府扮演執政者角色，專注于減輕人民負擔、發展公共交通、提升基本設施、設法吸引外資等，讓人民安居樂業，而非實施損人不利己的國家政策，如第三國產車，飛行車計划，研發無人機等。

3）強烈要求原產業部馬上啟動援助機制協助油棕小園主渡過經濟困境。

4）要求希盟政府提供青年更多實際的創業機會及中小型企業的平台。

5）強烈要求希盟政府樹立誠信的榜樣，實踐競選承諾，不是耍官腔，尤其是馬上承認不用花費的統考文憑。

6）譴責希盟政府政治打壓，取消拉曼大學學院的行政撥款，不僅自打嘴巴，且有政治報复意圖。

7）強烈反對爪夷文學習納入華淡小國文課本。

8）譴責教育政策開倒車，將大學預科班錄取制度回歸90:10固打制，不以成績為參考指標。這是治標不治本，沒有創造機會平等，且造就更多隱憂。

9）建議黨中央成立16歲至18歲青年特別小組，積极与密切接触，并且提供他們機會与平台。