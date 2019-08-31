【玻馬華大會】 魏家祥：指等林冠英回應 曹觀友別找藉口拒辯論





（加央31日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥說，檳州首席部長曹觀友只要翻查舊資料，就能輕易找到他是如何計算檳城海底隧道計劃將耗資200億令吉的成本。

他說，曹觀友表示若他能回應檳城海底隧道計劃的造價為200億令吉的課題，對方將考慮與他辯論，但還要以財政部長林冠英的回覆為先。

“我看扁林冠英沒有膽量參與這項辯論，曹首長就不要找藉口拒絕吧。”

盼通過辯論釐清爭議

他希望通過雙方理性的辯論，進一步釐清檳城海底隧道的爭議。

他今午在臉書發文，指馬華總會長辦公室將主動嘗試聯繫檳州首長辦公室以安排辯論會事宜。

“倘若檳州首長辦公室能主動聯繫我的新聞秘書賴勤偉，辯論會的協調工作相信就能更快進行。”

魏家祥昨晚為馬華玻州常年代表大會主持開幕時，也揶揄林冠英的行為像是跟著感覺走，不務實做好本份，搞好大馬經濟，只懂得罵人，並提醒林冠英今天已當官，要記得自己的手指向別人時，其他三隻手指卻是指向自己的，應該要自我檢討。

他也反駁行動黨主席陳國偉促照鏡子論，並認為行動黨即使有42個國席，話語權及談判權卻比其他友黨來得小，且只會賴前朝、賴別人，變成“癩蛤蟆”。

“我的鏡子很大片，看得清清楚楚，不像行動黨的鏡子般模糊。”

魏家祥說，玻璃市是反對黨州屬，但聯邦政府有義務協助這個小州的發展，以證明向來強調公正的希盟，沒有歧視、欺負國陣掌權的州屬。

鄭再安：馬華續為華社爭權益

馬華玻州聯委會主席鄭再安說，無論大馬政局如何轉變和改革，馬華都不能放棄為華社爭取權益的使命，若放棄了這項使命，馬華就會失去方向。

他認為，當行動黨獲得95%華裔支持後，卻處於靜音模式，當個“靜靜黨”時，馬華更無法置身事外。

“今天我們可能無法改變外在因素，唯一能做的事加強內在力量，內部應該重新審視自己，是否所做的能得到人民的認同。”

今次玻馬華大會也通過13項提案：

1）全力支持馬華總部成立馬華政府監督組，積极扮演反對黨監督与制衡的角色，防阻濫權和腐敗。

2）呼吁有關當局嚴厲執法，修正對付非法移民相關的法律，加強邊境与入境處管制工作，以防非法移民問題惡化所帶來的罪案与社會問題。

3）呼吁全体馬華同志團結一致，重整士氣，面對未來的挑戰。

4）強烈抗議希盟政府不顧人民生活成本負擔日益沉重，電費起价、天然氣起价、征收含糖飲料稅、离境稅，以及廣大銷售稅征稅范圍，讓人民的負擔百上加斤。

5）全力支持董總在憲法精神下捍衛華教的權力，并強烈反對首相敦馬將董總標簽為种族主義，并深感遺憾玻州宗教司拿督阿斯里將董總与恐怖主義划等線的言論。

6）強烈抗議希盟政府取消拉曼大學學院的行政撥款，為政治報复馬華而不惜迫害無辜的拉曼學生，讓政治凌駕教育。

7）呼吁政府全面負擔華小建校費用和土地，停止不公平的資源分配，因為興建學校是政府的責任。

8）強烈譴責希盟在大幅增加大學預科班學額，同時維持土著90%，非土著10%的固打制，進一步加劇非土著所面對的不公，更打擊大馬高級教育文憑學生的升學機會。

9）呼吁教育局即刻取消四年級國文課本內爪夷文藝術章節，以消除當下各族之間不必要的猜疑。

10）促請希盟政府盡快履行承認獨中統考文憑的大選承諾。

11）呼吁希盟政府盡快啟動國陣政府已批准的10+6華小的建設工作。

12）呼吁馬華中委會重新檢討終止各項黨員福利計划的決定。

13）呼吁政府采取必要的措施以應對馬幣大幅度貶值對國家經濟及人民生活水平所造成的衝擊。