納吉：Go Jek 迷你巴屬第三世界 是我就設無人駕駛輕快鐵

（巴西沙叻31日訊）前首相拿督斯里納吉認為，引入共享摩多Go Jek和重啟迷你巴士，是第三世界國家才有的元素，而不是一個政府要帶領國家邁向世界的措施。

“如果讓我來做，我會打造無人駕駛的輕快鐵。為何沒有人駕駛？因為這個輕快鐵是由高科技製造的。”

納吉是昨晚在巴西沙叻的北干拉布出席巫伊兩黨舉辦的馬來人大團結2.0集會，致詞時如此表示。他說，這場集會是具歷史性的，他們特地選在具歷史意義的巴西沙叻辦集會，因為這裡是從前馬哈拉惹雷拉帶領馬來人崛起反抗殖民主義的地方。

他表示，他很有信心這次巫伊兩黨的結合能持續很久，因為他們不止要贏得下屆大選，而且要有良好的部署，兩黨目標也一致，就是要強化伊斯蘭和馬來人。

此外，他致辭時也逐一調侃希盟的多個部長，表示雖然沒有點名有關部長們的名字，但一提到“黑校鞋”、“喝棕油”、“英語差”及“飛行車”等關鍵字時，台下聆聽演說等數千名群眾紛紛附和。

巫統署理主席拿督斯里莫哈末哈山則表示，巫統在第14屆大選落敗後，馬來人的思維被開拓了，巫伊的結合促進了馬來人大團結。

“許多馬來人都為巫伊結合感到開心。以前舉辦活動時，整個甘榜只有一半人出席，因部分人士政見不同，如今是整個甘榜的人都現身了。”

他指出，兩黨於9月14日將簽署的合作章程協議，將把所有偏見放一旁，並肩讓馬來人崛起，捍衛族群和國家尊嚴。

安努亞：無需擔心馬來人崛起

巫統總秘書丹斯里安努亞慕沙說，華裔及印裔無需擔心馬來人崛起，因為馬來人團結運動是以伊斯蘭公平精神進行的，伊斯蘭禁止穆斯林不公平對待非穆斯林。

“有的國家的華裔不能擁有華人名字，但在馬來西亞，華人可以有華人名字、宗教、文化，因為馬來人實踐伊斯蘭公平精神。”

他強調，穆斯林能與其他非穆斯林坐在一起，只要非穆斯林不敵視穆斯林。

“現今政府殘忍對待的不僅是巫統的領袖，軍人、公務員、鄉村人民也受到不公平的對待，所以身為穆斯林的馬來人必須崛起，以讓馬來人重回輝煌時代。”

巫統主席拿督斯里阿末扎希也表示，巫統與伊斯蘭黨結盟，爭取憲法中馬來人和伊斯蘭權益的同時，也尊重其他種族的宗教及其他權益。馬來人將同心走同一方向，抗拒希盟政府。

較早時，扎希表示，在首都今年國慶日人民懸掛的國旗非常少，這是人民對現任政府不滿，以“隱形抗議”方式，表達他們的心聲。

“就連德士、巴士等公共交通工具也不像過去般在他們的車上掛國旗，因為德士、巴士業者也對政府的政策不滿。”

達基尤丁：巫伊合作可奪霹

伊斯蘭黨總秘書拿督達基尤丁指出，雖然伊斯蘭黨在霹靂州只有3個州議席，但如果安排得好，伊黨將會與巫統並肩合作，隨時準備取代目前的霹靂州政權。

他說，雖然2008年全國大選後，伊斯蘭黨和行動黨等政黨組成民聯政府，而且時任霹靂州務大臣來自伊黨，但對方是被行動黨所操縱的，所以很感謝當時巫統奪回了州政權。

出席這次集會的其他領袖還有最高理事兼巴西沙叻國會議員拿督斯里達祖丁、霹靂州主席拿督沙拉尼、伊斯蘭黨霹靂州主席拉茲曼等。