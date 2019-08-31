谷歌賀大馬國慶日 獻上大紅花金錦緞

（八打靈再也31日訊）我國今天迎來第62週年國慶日，大馬谷歌搜尋網站主頁上設計了馬來西亞國花大紅花及金錦緞（Songket）的“谷歌塗鴉”（Google Doodle），祝福我國國慶日快樂。

今天，打開谷歌大馬頁面，就出現“大紅花”圖案，其中谷歌（Google）中的1個“O”字母，就是由在圓圈中的三朵大紅花代替。

根據谷歌的說法，這個塗鴉藝術通過“馬來傳統的金錦緞，一種用金色點綴面料的技術，長期以來一直受到貴族和皇室的青睞”，喚起了馬來西亞的國花，也被稱為bunga raya。

谷歌補充，馬來西亞在取得獨立後，採用了bunga raya作為國花，這反映了多元文化國家以及團結慶祝。

至於大紅花中的五個花瓣，則代表《國家原則》（Rukun Negara），即信奉上蒼、忠於君國、維護憲法、尊崇法治、培養德行。

此外，當光標停留在這個谷歌塗鴉時，會出現“第62週年獨立日快樂，馬來西亞！”的字眼。

這不是谷歌第一次通過塗鴉來紀念我國的國慶日。第一次是在2007年，即我國歡慶第50週年國慶日的時候。

“谷歌塗鴉”主題經常將特殊事件用彩色的谷歌公司標誌呈現，如節日、紀念日，以及紀念在歷史上有貢獻的著名藝術家、先驅和科學家等等。