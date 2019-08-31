汽車電池店老闆 暖助友族老夫婦

（巴生31日訊）“這只是為了與大馬人民分享，讓我們不分種族互相幫助。”

據國文《大都會日報》網站報導，雪州巴生一名汽車電池店老闆日前為一對友族老夫婦更換汽車電池，因為夫婦倆不夠錢，好心給予折扣。他事後在社交媒體分享此事，引起網民廣傳。

這位電池店老闆Nicky Tan（33歲）受訪時表示，他意想不到這貼子會在社交媒體瘋傳。

他說，這是他開店約8年來首次遇到這種事，當時同情心油然而生，覺得應該幫助那對60餘歲的巫裔夫婦。

他回述當晚的情況說，那對夫婦是在晚上約7時半到他店裡，詢問有沒有售賣二手電池。當他回答說沒有之後，他們就詢問新電池的價格。

“我告訴他們最便宜的是165令吉，而那名男人就和他妻子商量。

“與此同時，他們掏口袋，然後拿出90令吉現鈔、20令吉的禮券和硬幣。”

他說，當他看見這情景，加上他們舊車斑駁破洞的情況，心想他們家境也不是很好，因此感到同情。

眼看他們不夠錢的窘迫情況，他決定給予他們折扣。

不過，兩夫婦起初拒絕這番好意，因為擔心他虧錢。

“我請他們收起零錢和10令吉現鈔，以添油回去他們在梳邦的家，而那禮券我就收下，但不會使用，因為這是難忘的回憶。”

“在面對像這樣的情況時，我其實受考驗，要幫還是不幫。”

“種族問題，我們必須拋開一旁，我們互相伸出援手。”

“我曾經歷這情況。我並不富有，但不至於挨餓。當我們曾經面對像這樣的情況時，我們將感同身受。”

他表示，每一個人都會受到各種考驗，而當他真心誠意做出這件事之後，心中也感覺驕傲。