拉菲達：馬來西亞是全民的 遠離狹隘負面言行

（八打靈再也31日訊）前國際貿易及工業部長丹斯里拉菲達勸請人民遠離狹隘的思想、負面的行為、產生誤會和嫌隙的看法，才不會分崩離析。

“馬來西亞是屬於馬來西亞人民的，不論背景和來源國、不論宗教，人民忠於國家，毋庸置疑。”

她在臉書貼文指出，我國這62年來，經歷了甜酸苦辣、節慶、進步與危機，還有許多經歷，步向成功的鑰匙是“團結”，人民必須支持各種對國家有利和有益的任何事情。

“負責任的政府應該以民為本的，以人民和國家利益為主來治理國家。”

她指出，如今全球和區域的經濟、政治環境面對各種風浪，國內也有不少政治風波。

“我國必須確保'自己人不打自己人'，我們彼此之間有所差異，但是必須有開懷的心胸接納，這才是我國真正強大之處。”

她說，我國也不能只是因為意見分歧而爆發摩擦，畢竟大家不是天生就一模一樣。

她指出，由於貪婪，有些人無法自製地追求一樣東西，例如權力、資產和財富、地位，最終將會被拋棄。

“當時間一到，我們將會永遠離開。”

她說，何必讓這種種因素破壞國家團結和國家的實力，大馬人民必須努力合作、一起士氣高昂地恢復大馬，別讓在社會蔓延的'疾病'繼續散播。

她也在臉書分享去年在希盟講座上全場人民一起高唱愛國歌曲“Sejahtera Malaysia”的視頻。

當時她與婦女及家庭發展部副部長楊巧雙、前淨選盟2.0主席拿督安美嘉在台上，與會者一起高歌，場面十分激昂壯觀。

拉菲達指出，今年的8月31日，我國慶祝獨立62週年紀念，獨立意味從殖民統治者中獲得自由，擺脫外國人的統治，可以自由地建立和管理國家。

她說，當國家獨立，就表示人民是直接獲得利益的人，是這個國家的“相關人士”（stakeholders），是利益持有者。