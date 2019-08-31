少女抽電子煙3年 昏迷4天肺部檢出“白色顆粒”

（鹽湖城31日綜合電）美國猶他州近期傳出多起因吸食電子煙引發疾病的案例，當地衛生相關部門正全力追查電子煙造成危害的原因與真相；其中有一名18歲少女在吸食電子煙3年後，日前因肺部罕見疾病昏迷入住加護病房。

在美國，電子煙深受青少年的歡迎，而18歲的納爾遜就讀的高中也人手一只電子煙，在她抽電子煙的3年間，不但嘗試了“各種”品牌與成分的煙油，也不斷增加尼古丁的含量。

直至半年前，納爾遜開始感到惡心、失去食欲，最後開始不斷發燒；在7月底就醫後，她因高燒失去意識在醫院昏迷4天，最後經過詳細的檢查才發現她的肺長滿“白色顆粒”，經醫師研判，應是煙油中的甘油、或是“四氫大麻酚”成分所引起的。

據報，納爾遜感染了“嗜酸性粒細胞性肺炎”，醫生表示，平常抽電子煙吸入肺部的水分和化學物質使細菌在肺部孳生，最後造成嚴重感染，在住院期間甚至要靠氧氣罩維持呼吸，如今出院的她表示“再也不會碰電子煙了”！

猶他州衛生單位在26日表示，他們正在對電子煙、煙油等產品進行化驗，試圖找出其中可能導致疾病的原因；相關單位也呼籲，吸食電子煙者應註意是否出現呼吸急促、胸痛、咳嗽、發燒和惡心等不適狀況，在確認導致疾病原因前，應避免繼續吸食、降低引發疾病風險。

另一方面，美國疾病控制與預防中心周六發布有關電子煙的警告。該中心稱，目前已經收到超過200起在吸電子煙後出現呼吸系統疾病的病例，分布美國25個州。大部分病患吸的電子煙中含有四氫大麻酚（THC），是大麻的致幻成分，但該中心強調還需要更多信息來調查病因。目前，美國疾病控制與預防中心警告電子煙使用者不要從街頭購買二手煙或者廠家不明的產品。