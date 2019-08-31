孫女：國父早預告現況 人民想榨乾政府 政府想榨乾人民

（八打靈再也31日訊）國父東姑阿都拉曼第二名孫女莎麗花感嘆，如今的大馬人越來越在乎本身的種族，甚至超過對國家的認同。

“過去，是沒有種族之分的，我們全都會說英語，非馬來人也會說馬來話。在政治上也不分彼此，沒有人以種族去分裂人民，不像今天這種情況。 ”

她接受今日自由大馬訪問時說，東姑阿都拉曼曾經警告將會出現這種情況，他在1990年過世之前最後一次前往砂拉越時已經87高齡，他對國家如今的情況感到悲哀，他責怪全是政治的錯。

“今天的人民，他們所追求的是金錢，盡一切可能榨乾政府，而政府也從人民身上榨取金錢。如今，貪污問題蔚然成風，這不是外祖父所希望看到的。”

莎麗花的父母在她出生後負笈英國深造，因為小時候是住在外祖父家，與外祖父感情深厚，她在我國獨立的隔年出生，每當國慶日，她都會想起外祖父。

1960開始，這名小女孩每年跟隨外祖父到獨立廣場歡慶國慶日，如今的她擔心年輕人以為這一段爭取的傳奇故事是理所當然的。

“年輕人互相永遠都不知道那種無法自由發言和行動的感受，他們也永遠不知道被外國人殖民的滋味。”

她說，那不只是生活在恐懼外出、食物不足而已，甚至的失去性命，外祖父的兄弟則是在日據期間被殺害。

“在英殖民時期，英國不相信我國能夠繼續生存，除非各族能夠同心協力組織政府，外祖父嘗試說服各位蘇丹和三大種族，這不是簡單的事情，柔佛州當時不願意加入。”

她說，外祖父當時前往英國出席特別會談終於說服了柔佛州務大臣，在她眼中，外祖父是一名精明能幹的領袖，大力促成我國團結一致爭取獨立。

只有當獨立日時人民才想起外祖父，如果現在問問“何者是獨立之父？”恐怕很多人不清楚，不知道是那位在50令吉鈔票上的肖像。

她說有一次到吉打山上的別墅，車子無法上山，村民協助推車上山，外祖父讓他們看最新的電影。

“這就是為何他們認識他、愛他的原因。”