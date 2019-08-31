林明大火燬村 夫婦受困災場 過大禮日燒死







（林明31日訊）林明百年老街於國慶日凌晨發生大火災，大部分老店屋和住宅100%燒毀，一對華裔老夫婦受困火海而不幸喪命。截至今日下午，消拯人員僅在化為灰燼的現場找到疑為女死者的遺體，另一具男死者遺體尚未尋獲。

凌晨慘遭大火吞噬的包括20間老店屋、11間相連的民宅及一間林明民眾圖書館。兩名死者證實是林明北廣東街豪華飯店的東主何玉坤（74歲）及其太太周金妹（70余歲），消拯員是在飯店前方的位置發現一具焦屍，他們根據屍體上的項鏈等飾物初步判斷為女死者。目前這具遺體已被送往關丹中央醫院太平間剖驗。

飯店前方發現一焦屍

彭亨州消拯局副局長莫哈末山尼在火災現場接受媒體訪問時說，當局於今日凌晨1時50分接獲林明廣東街火災的投報後，立刻派出5輛消防車和2輛水槽車，並動員62名消拯人員前往滅火。

第一輛消防車於凌晨2時28分抵達火場時，火勢已迅速蔓延且燒得猛烈，大部分住家和老店屋都全部燒毀。消拯人員馬上展開滅火行動，並於凌晨3時55分控制火勢，之後於清晨6時在豪華飯店前發現第一具遺體。

莫哈末山尼披露，大火相信是從位於林明北廣東街的豪華飯店燒起，並迅速蔓延到後方的爪哇街板屋住處及林明民眾圖書館，以及相鄰的南廣東街老店屋直到順風飯店，相連的公正黨林明支部會所也險些遭殃。

燒毀店屋住宅圖書館

“這一排百年老店都是舊式板質以及半磚店屋，死者夫婦的房間就在飯店樓上，我們推測，尋獲的其中一具遺體事發時受困房內而喪生，後來遺體因房間地板燒毀斷裂而掉落到飯店地面。”

他表示，當局現在還在搜索另一名死者的遺體，他們需要清理現場障礙物，再安排警犬協助搜索。

原定為小兒子過大禮

葬身火海的林明豪華飯店東主何玉坤夫婦，原定今日為即將結婚的小兒子安排過大禮。

男死者的胞弟何玉錦（69歲）披露，哥哥何玉坤（74歲）及嫂嫂周金妹育有2女2男，其中兩名女兒及一名兒子都在彭亨關丹生活，小兒子則在新加坡工作，並且將於今天過大禮，一星期後行婚禮及擺婚宴。

何玉錦說，哥哥和嫂嫂雖然70多歲高齡，不過身體向來健康，沒有行動不便的問題。雖然孩子長大後都到外謀生，但他們夫婦倆還是一直都在經營這家飯店，也住在飯店樓上的住處。

“我住在關丹，今天清晨5點起床後，打開手機就接獲哥哥的噩耗。突然接到哥哥和嫂嫂不幸罹難的消息，我一時之間無法接受，當我來到現場確認後，心情非常悲痛。”

蘇海米促速設林明消拯局

林明州議員拿督蘇海米巡視災場後指出，根據消拯局的報告，當局原本計劃於2018年在林明設立一間小型消拯局，以應付林明火災的風險，但這個計劃一直未能落實。

“這場火災於凌晨發生後，林明當地沒有消拯局，彭亨州消拯局必須從英迪接馬哥打、關丹等地調派消防車及人員前往滅火。”

他認為，在遙遠的路途中，已經大大削減了控制火勢及拯救性命的機會。

因此，他會再次通過州議會反映，要求當局盡快落實在林明設立消拯局的計劃。

彭政府撥每戶災民1000元

彭亨州務大臣拿督斯里旺羅斯迪巡視災場後向媒體表示，彭亨州政府已遵從彭亨州攝政王東姑哈山納依布拉欣殿下的御旨，為林明火災災民提供每戶1000令吉的緊急援助金，並且由社會福利局等單位協助災民登記，派發被單、草席及乾糧等援助品。“我們會繼續跟進，確保這些火災災黎都獲得妥善的安頓。”

林明老街是彭亨州的旅遊勝地，其中歷史悠久的林明民眾圖書館也被燒毀，大臣表示，州政府也會給予關注，可能需從聯邦政府處申請特別撥款，以便重建這間重要的歷建築物公共設施。

彭攝政王巡視災場

彭亨州攝政王東姑哈山納依布拉欣殿下宣布，州政府發放1000令吉給每戶災黎，並會確保陸續提供更多的物資。

攝政王早上在關丹出席國慶慶典後，立刻趕往林明災場了解災情，並慰問災黎，及對死者家屬致哀，希望林明人能堅強面對這次火劫所帶來的創傷，子民也應與林明人同在一起，給予他們協助。

攝政王表示，已告知父王兼國家元首蘇丹阿都拉陛下此事，並指陛下十分關注此事。

攝政王在巡視火災現場後，也移交由彭亨福利局提供的物資及火災援助金給災黎。

2死者一樓窗口處求助 3消防栓沒水志消隊無策

林明志願消防隊原本想在消拯員抵達前協助滅火，但找了3個消防栓都沒有水而束手無策，導致林明火災一發不可收拾，釀成慘劇。他們嚴譴水務管理公司幾乎每天晚上都會關水，導致今次大火無法及時撲滅，而殃及其他建築物，造成嚴重的損傷。

斥水務公司晚上關水

林明志願消防隊財政蔡青汶今午在林明華小禮堂接受媒體訪問時透露，他們於凌晨1時左右得悉豪華飯店發生火患，當時兩名死者還在一樓的窗口處求助。

“附近民眾立刻通知我們，要求志願消防隊救火，我們大約1點半抵達現場，火勢已經開始蔓延，我們連忙在公共廁所前的消防栓連接水管準備滅火，但找了3個消防栓都沒有水，因此無法灌水滅火，當時火勢也越來越大，迅速蔓延至隔壁店鋪。”他透露，志願消防隊前後共尋找了3個消防栓都沒有水，最後只能連接林明河水才順利把水抽上，開始進行滅火。

“如果早一點連接到水，林明的火災情況可以受到控制，情況相信也不會這麼嚴重。”

另一名災黎卓逢泉（54歲）也說，其店鋪就位於豪華飯店相隔幾間，他當時就看到志願消防隊的人員因連接不上水而滅不了火，相當無奈。

林明地下水管年久失修 水務公司被逼調低水壓

針對林明這次因水務管理公司關水導致火患嚴重，首相署副部長傅芝雅沙烈表示，她已向彭亨水務管理公司關丹區經理阿都阿茲了解，得知該公司有調低林明的水壓。

“因為林明的地下水管年久失修，導致水務管理公司被逼在晚間將水壓調低。我會針對此事向房屋及地方政府部反映，要求通過該部門撥出款項，以提升林明的地下水管。”

她表示，林明今次的大火造成歷來最嚴重的損失，她對不幸罹難的兩名死者及家屬致傷哀悼。

彭水務公司：水壓低非沒水

針對深夜關水措施，彭亨水務管理公司關丹區經理阿都阿茲解釋，深夜是水壓低，不是沒有水，當局控制用水量是為了避免影響日常。

“不過最實際的方法是申請撥款以更換新水管，畢竟林明的水管已經相當陳舊，超過70年，水壓高的話會導致水管破裂。”