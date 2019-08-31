敦馬：各族自我捍衛 應表現好品格

（吉隆坡30日訊）首相敦馬哈迪說，國人在維護各自的宗教和種族時，理應表現出良好的品格和使用文化語言。不過，他對國人的表現恰恰相反的情況感到驚訝。

他希望配合國家慶祝獨立62週年慶，國人能不分宗教、種族和文化的反思國家的獨立和成功是建立在友好和愛國的精神上。

“我們要自問，當我們在捍衛各自種族和宗教的狹隘利益時，是否已不再關心國家的未來。”

他週五在發表國慶獻詞時也說，民眾在捍衛各自的種族和宗教信仰時，常以辱罵和粗暴的言詞來侮辱其他種族和宗教，這肯定會引起憤怒和焦慮。

“民眾應意識到大馬是多麼的幸運，因此，理應盡最大努力維護國家的繁榮。”

他說，大馬是建立在寬容、堅毅、互相尊重、願意給予和分享，以及無私為國家犧牲的意願基礎上，因此，大馬人不應因為國家已獨立和進步，而忽視了良好價值觀。

“缺乏這些價值觀，我國就難以發展成一個足以讓人民感到舒適和進步的發達國家。”

不過，令他感到遺憾的是，當民眾沉浸在通訊和數字化的進程中時，這些崇高的價值觀已被擱置一旁，取而代之的是醜陋噁心的不良特徵。

他說，回顧國家歷史，大馬和他國一樣，建立在不得不忍受殘忍、壓迫、背叛和種族及國家被污衊的人民血淚和汗水上，或許，我們應該借鏡其他已被摧毀國家的經驗。

“這就是為什麼我們應該意識到，當我們要求自己的群體權利和利益，而另一方不想容忍、體諒或原諒時，它可能導致衝突。”