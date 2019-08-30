瓦達姆迪：遏制煽動 停止報導傳教士仇恨論

（八打靈再也30日訊）首相署國家團結及社會和諧部長瓦達姆迪促請媒體，停止報導某些傳教士散播的仇恨言論。

他今日與跨宗教了解及和諧委員會（JKMPKA）進行閉門對話後對媒體說，有成員提到，只要媒體不報導某些傳教士的仇恨言論，就能有效壓遏制這些少數煽動種族和宗教情緒的聲音。

他表示，代表們也提出各項意見，包括多舉辦跨宗教活動、在學校推廣宗教教育、鼓勵宗教領袖就團結的議題發言，讓大家了解各自的文化、宗教及生活方式，使這個國家更為和諧。

“我聽到一個在學校推介公民教育為科目的建議，而我認為這需要一些時間來介紹，而籌資也是主要的挑戰。我的部門會持續和各宗教組織聯繫，參與他們的活動，同時也呼籲全國人一起扮演宗教與族群的和諧角色。”

馬佛總宗教事務組主任勝勤法師表示，所有佛教組織包括佛總會派代表出席跨宗教交流的活動。

也是印裔政黨馬來西亞先進黨（MAP) 創辦人的瓦達姆迪認為，領導右翼的印裔政黨和擔任該部部長一職沒有衝突。

他以首相敦馬哈迪為例，首相來自馬來政黨土團黨，代表社會各階層，所屬政黨卻不意味他不能代表整個馬來西亞社群。

“每個政黨都有各自的支持群體，但他們的受委代表是服務所有種族和宗教的國人。”

出席者包括大馬基督徒和平和諧促進會（CPHM）顧問梁勝義、馬來西亞佛教總會會員法光法師、悟慈法師、馬來西亞佛教弘法總會總會長羅佩玲等人。