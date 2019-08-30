“沒人要前首相領導國家” 敦馬：若今大選希盟必勝

（吉隆坡30日訊）隨著土團黨資深領袖拿督萊益士胡先發表“近期若大選，希盟或敗選”的談話，首相敦馬哈迪明顯持相反看法，他信心十足的說，即使是今天馬上舉行大選，希盟也會勝選。

“雖然有些人說，如果今天舉行大選，希盟將會敗陣，但我有信心我們會再次勝利，因為沒有人要（前首相）再次領導國家，他拿了很多錢。”

他週五主持希盟領袖會議後披露，雖然有些人認為，社會上有許多不滿情緒，但在他看來，政府並沒有做錯什麼。

披露，雖然有些人認為，社會上有許多不滿情緒，但在他看來，政府並沒有做錯什麼。

“雖然我們面對一些溝通問題，但經過討論，我們發現希盟並沒有做錯事情。此外，我們也發現，當我們告訴媒體有關希盟的成就時，媒體卻只關註爭議。”

促勿煽動免像中東陷動亂

此外，他也提醒特定人士及媒體勿玩弄種族、宗教等課題，而若處理不當，將引起各族之間的互相敵對和仇視，大馬很可能會變成像中東國家那樣陷入戰亂。

他說，希盟領袖深入討論“現在如果舉行大選，希盟將會落敗”的說法，發現希盟本身並沒犯錯，只是正確訊息的傳達不夠有效。

“我們很少對新政府的成就宣傳，當希盟政府要向人民傳達新政府的成就時，媒體卻詢問其他課題，而且喜歡報道爭議性的課題，政府發現，有一些人挑起宗教、種族及民族差異的課題，其實這些課題政府都能夠通過內閣來解決。”

可是，他補充，經媒體報道後，小課題就變成了大課題，以致分裂各族人民。

“因此，政府將更頻密地與媒體及替代媒體互動和交流，以便進一步讓人民了解國內多元宗教、種族、少數族群、文化和語言的實況，這樣一來各族人民才能和平地相處，到哪里去也感到安全。”

馬哈迪要求媒體報導真相，不要玩弄種族和宗教的課題，如果媒體是只報憂不報喜，他擔心到時就很難平息各別種族、宗教之間的敵對和仇視情況。