【行李雙屍案】用同樣兇器 租客先殺男再殺女

（沙亞南30歲訊）警方今日延扣2名兄弟嫌犯，並深入調查這起轟動全國的“情侶屍藏行李箱案”殺人動機，是否因為租金太高積怨而惹來殺身之禍。 警方也証實男女死者是在居住的公寓內遭嫌犯用同樣的兇器先後被刺殺後，再被棄屍。

沙亞南警區主任巴哈魯丁指出，盡管女死者的遺體率先在本月26日被發現，不過根據案情，是79歲的男死者先遇害。

警方初步調查，79歲男死者林阿其是在23日晚上在首邦市USJ公寓內被刺殺後，被嫌犯裝入行李箱，再用摩多載到阿南美嘉輕快鐵站溝渠丟棄。

至於案中的52歲女死者陳秀美(譯音)，在本月24日凌晨時分下班回到住所後，向租客問起男友的行蹤，結果也被嫌犯殺害掩口。嫌犯以同樣的手法致死女死者，然後將她棄屍在沙亞南第27區的溝渠內。

他說，案發現場是估計是住家客廳，不過案發現場已被嫌犯清理過，但是警方鑒證組仍發現一些蛛絲馬跡。

他說，同時警方在距離發現男死者遺體的3公里處，發現嫌犯所丟棄的物品，包括染有血跡的嫌犯衣物和客廳的一些布料。

沙亞南梳邦警聯手緝兇

巴哈魯丁指出，沙亞南警方和梳邦再也警方聯手將兩名嫌犯兩兄弟逮捕，並起獲一個裝有短刀兇器的背包。

他說，梳邦再也警方率先在首邦市一帶逮捕19歲的弟弟，沙亞南警方在一小時後在哥打哥文寧逮捕24歲的哥哥。

“兩人發現警方時還企圖逃跑，不過警方還是成功將他們逮捕。”

他說，這對兄弟嫌犯來自印度，都持有合法的證件在我國工作，擔任保安人員。

他說，警方也起獲運載行李箱的摩多、死者手機及物品等；隨著逮捕嫌犯，警方也宣布破案。

二房東與租客關係

隨著2名嫌犯的落網，警方也查出案中男女死者與嫌犯的關係是二房東與租客。男女死者是以一間房間900令吉的租金租給嫌犯兩兄弟。

他說，該單位共有3間房間，其中一間是男女死者居住，另一間則是租給兩名嫌犯。

“他們的薪資不高，兩人是合租一個月900令吉租金的房間，與死者同住一屋簷下約一年。”

詢及嫌犯是否因不滿租金過高而動起殺機時，巴哈魯丁則表示一切在調查中。

男死者身中7刀

根據法醫的解剖報告，男死者腹部被刺7刀，同時頸項也有兩道被割的痕跡。至於女死者則是身中13刀，身上捅多刀，也遭割喉。

他說，法醫解剖報告顯示，男死者的致命傷是腹部被刺多刀所致。

他說，兩名死者的家人迄今都未到太平間認領死者遺體。