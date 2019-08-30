張念群指示甲教局澄清 朗誦可蘭經不涉非穆生

（馬六甲30日訊）甲教育局日前發出公函於各源流學校指示舉辦朗誦可蘭經活動一事，教育副部長張念群對此表示，她已經指示甲州教育局澄清，該項活動絕不會涉及非穆斯林學生。

張念群通過手機應用程序回應說，她的辦公室已經馬上聯系了甲州教育局進行調查，根據該局的解釋，該項限於穆斯林學生的非強制性活動，是2015年開始進行的。

她指出，在學校，非穆斯林學生會上道德教育課，而穆斯林學生則會上宗教課。

“我的辦公室也已向甲州督學求證，國民型學校的宗教老師僅會在宗教課上，讓穆斯林學生參與這項活動，和往年一樣。”

***不會全校性舉辦

另一方面，某校長指出，在華小方面，有關宗教活動校方通常都會交給該校宗教老師，在宗教課時進行，並不會全校性舉辦該活動。

他說，該公函是讓學校進行該活動，但華小通常會把它交給宗教老師，華小的穆斯林學生都有上宗教課，他們可以在宗教課時誦經，而華小不可能全校性進行這些宗教活動的。

他指出，該公函也是鼓勵學校舉辦，並沒有說一定要進行。

據了解，馬六甲州共有70所國中及3所宗教中學（SMA）；145所國小及7所宗教小學（SRA）；65所華小及21所淡小。

較早前，甲州教育局發出公函給各源流學校，指示在國慶日前夕（今日）舉辦馬來西亞朗誦可蘭經章節時段活動。