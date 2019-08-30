安華：堅守希盟共識 “不著急現況由天註定”

（吉隆坡30日訊）公正黨主席拿督斯里安華指出，他對於現在的情況並不感到著急，因為不管是生或死，是不是部長、有緣還是無緣，都已經由天註定。

首相敦馬哈迪指近日調整內閣並沒有讓安華入閣，對此，安華表示，他從沒自薦入閣，而是堅守希盟共識，並給予首相全部空間去領導現任的內閣。

能否成閣員非課題

“我所明白的是，我將只會假設會在正確的時刻，所以，對於我是否成為內閣成員，這完全不是一個課題。我已經非常清楚聲明了這點。”

他今日以國會改革及行政管理跨黨派核心小組主席身份，在國會大廈主持該小組會議後召開記者會。

他重申，希盟的共識是直至輪到他（接任首相）之前，是由馬哈迪擔任首相，拿督斯里旺阿茲莎擔任副首相。

詢及律師公會呼籲政府重啓簽署《羅馬規約》進程，安華認為，這是持續性的事，眼前應優先解決的是涉及百萬人的貧窮課題，至於其餘事情可以繼續探討。

“我們已經建議政府對這個課題作出定案或宣布前，由一個跨黨派的國會遴選委員會進一步討論，以便在決定前能夠達成共識。”

他說，政府所統計的貧窮率方式仍沿用1971年及1972年期間第二大馬計劃時的方法，一直都沒有去改變。

“我們也討論幾個執行上弱點，包括汽油津貼政策，雖然部長對此已經宣布新的方式。”

他補充，保健方面，包括給予學生的免費食物，必須以更有效方式落實，例如柔佛州教育局曾進行的項目，涉及當地社區一同展開的項目。

他表示，今日也討論到，由土團黨日里國會議員拿督斯里慕斯達法於10月初主持一個討論消除貧窮課題的特別研討會，並邀請所有國會議員、上議員、州議員、非政府組織代表、經濟學家、學者及草根人民代表出席。

安華指出，該小組通過直接的提供意見方式，讓政府了解底層真正的情況，畢竟貧窮是跨越種族的問題，發生在大多數馬來人，也同樣發生在印度人及華人，而政府要制定一個協助人民的經濟規劃方法，即給予B40群體的協助。

詢及公青團秘書蘇克里同意土團黨的萊士胡申指人民對希盟政府失望的說法，他說，黨務事會通過黨政治局會議回應，公正黨每周有政治局會議，每月有最高理事會議，都歡迎媒體出席採訪。