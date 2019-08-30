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【最新油價 】 8月31日至9月6日 RON 97降1仙
:
2019-08-30 17:08:00
【最新油價】8月31日至9月6日，RON 97每公升2.50令吉（降1仙）；RON 95維持2.08令吉，柴油維持RM2.18。
關鍵字:
光明日報
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