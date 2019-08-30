KLIA除外 10月1生效 機場稅下調23元





（布城30日訊）10月1日起，除吉隆坡國際機場（KLIA）之外，吉隆坡第二國際機場（KLIA 2）及國內其他機場的國際航線乘客服務費（PSC、機場稅）將從現有的73令吉下調至50令吉，恢復2018年7月1日之前的收費。

唯東盟（ASEAN）及國內航線的機場服務費則保持與KLIA相同，即分別為35令吉及11令吉。

國際航線機場稅降至50元

交通部長陸兆福今日宣布，這項下調乘客服務費與與亞航的爭議無關，他說，這是因為除了KLIA 2之外，使用其他機場的國際航線的乘客也同樣受惠，而且有關的爭議是亞航與大馬控股（MAHB）之間的爭議，與政府的這項宣布是兩回事。

他說，內閣是在本月29日的會議中，從提振旅游業角度的考量及抵消離境稅的稅收，同意把KLIA 2及國內其他機場的國際航線的乘客服務費下調23令吉，從現有的73令吉降至50令吉，唯東盟航線及國內的航線的服務費保持為35令吉及11令吉。

他說，由於吉隆坡國際機場（KLIA）屬於首要機場，提供的便利也與其他機場不一樣，因此其國際航線的乘客服務費保持為73令吉，東盟和國內航線乘客服務費也同時保持為35令吉及11令吉。

他表示，這項措施將會在10月1日起生效。對於已經繳付了乘客服務費，並將在生效日期之後啟程的乘客，他們可以向航空公司要求退款。

他表示，政府可以通過“用戶抵銷費”（Kontra User Fee）推行這項下調乘客服務費。

“政府在同一時候將繼續開拓更多的財務糢型，例如監管資產為基礎（Regulated Assets Based，RAB）及其他融資模式，以為機場的發展及維修尋找更多的經濟來源。”

在2016年12月31日之前，KLIA 2的乘客到東盟以外的航線，所繳付的乘客服務費為32令吉，唯從2017年1月1日起，調整至50令吉，隨後大馬航空委員會（MAVCOM）宣布從是從2018年1月1日起統一國內所有機場的機場稅，並把KLIA 2的乘客服務費，從50令吉調高至73令吉。出席記者會的尚包括副部長拿督卡馬魯丁、秘書長拿督莫哈末凱魯阿迪、交通部海事組副主任西華、巴生港務局總經理蘇巴馬廉和馬來西亞航空委員會執行主席努沙里等人。

機場稅不同離境稅

陸兆福強調，乘客服務費跟政府之前宣布徵收的“離境稅”（Departure Levy）不同，前者是航空公司各自徵收後繳交給機場管理當局，也就是大馬機場控股有限公司（MAHB），離境稅則是政府向乘客徵收的稅務，間接增加政府財務收入的一個方式，並根據2019年離境稅法令來徵收。

他形容這是政府首次下調乘客服務費，以往都是有增無減。“政府將從後天（9月1日）起向乘客徵收離境稅，政府希望通過這方式來增加政府的稅收，同意也盡量不要增加全體人民的負擔。這個徵稅方式在幾國海外國家都已有實行，是財政部長林冠英去年提呈財政預算案中，政府所實行的一項新稅收。 ”

東尼：機場稅下調 “大馬人與旅遊業的勝利”

（八打靈再也30日訊）亞航集團首席執行員丹斯裡東尼費南德斯聲稱，政府宣布從10月1日起下調所有非東盟航班的機場稅，說明了這是“大馬人民的勝利”，也是“旅遊業的勝利”。

他在推特寫說：“這是馬來西亞人民的一大勝利。謝謝交通部長陸兆福和內閣。這是旅遊業的一大勝利。”

有關推文迅速獲許多網民點贊，並留言表示“這是給我們親愛大馬人的最佳獨立日禮物”、“現在每個人都能真正飛翔了”、“這是一個好消息，恭喜促成這一切的所有人”。交通部長陸兆福是在周五早宣布, 從10月1日起，除吉隆坡國際機場外，所有機場非東盟航班的機場乘客服務費（機場稅），將從現有的73令吉降至50令吉。

54項轉運集裝箱項目 豁免申請入口准證

交通部長陸兆福披露，政府已經同意豁免54項轉運集裝箱項目，在抵達大馬港口時需要申請入口準證或者執照的政策。

他說，涉及的各機關機構將會研究所需修訂的指令，以便提交給大馬皇家關稅局在憲報頒布。

他說，內閣是在本月29日的內閣會議中通過這項決定，批準在巴生港口及柔佛丹戎帕拉帕斯（Tanjung Pelepas）自由港轉運的整箱裝運（Full container load,FCL）中的54項貨品項目豁免申請入口準證或者執照。

他說，唯另外的24項涉及安全、國際公約及疾病控制的貨品項目，如固體廢料、避彈衣、武器等，則依舊必須申請入口準證或執照。

他說，在這之前，這所有74項貨品項目在經過大馬港口轉運至他國，都必須申請入口準證或執照，而隨著這項豁免，意味著至少2/3的貨品項目在未來是不用進行準證申請，這將有提升我國港口在國際間的競爭能力。

他說，自2015年起，大馬港口處理了1600萬個轉運標準貨櫃(TEUs），預計到2022年將取得3.5%的增長率，而相信隨著這項豁免，將對轉運集裝箱的船運起到更大的刺激作用。

他說，政府也相信隨著這項豁免，可以吸引到更多國際船務公司使用大馬港口成為轉運轉運，同時協助大馬穩固與國際主要港口的航運連接性指數（shipping connectivity index），進而直接提振國家投資和海洋下游產業。在談到吉隆坡國際機場近日發生的電腦系統故障事宜，陸兆福說，警方將會從刑事角度來研究吉隆坡國際機場電腦系統故障的事宜，而大馬航空委員會（ MAVCOM）及“大馬民航管理局”（CAAM）組成的工作隊，將會以技術角度調查此事。

至於印尼電召摩多公司gojek進軍我國市場的進展，他說，馬來西亞道路交通安全研究院（MIROS）針對這項服務展開調查，報告預計在1個月提呈內閣研究。