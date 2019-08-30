【吉馬華大會】“我現在是總會長了” 魏家祥挑戰林冠英辯論





（亞羅士打30日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥說，他已經是馬華老大，應該有資格和財政部長林冠英辯論檳城海底隧道課題，希望後者不要再逃避。

“去年我向林冠英提出辯論時，他說我是老二，他要辯論也要跟廖中萊（當時是馬華總會長）辯論。”

他說，他現在是馬華總會長，但他“看死”林冠英不敢接受挑戰。

魏家祥今日主持馬華吉打州聯委會第42屆常年大會開幕儀式後，召開記者會向林冠英下戰書。

“我不介意和尊重的檳州首席部長曹觀友辯論這課題，如果林冠英不接受我的挑戰。”

馬華將爭取征民政國州席

另一方面，魏家祥也說，民政黨退出國陣後，國陣各成員黨都有權利爭取民政黨所留下的國州議席上陣空缺，馬華也會做出爭取。

他也承認，年輕選民是馬華面對最大挑戰，馬華未來代表大會上將探討下調入黨年齡至16歲。

抨馬智禮不懂教育制度

針對土團黨最高理事提出探討單一源流教育的建議，魏家祥批評教育部長馬智禮，出任480多天教育部長後，到今天還不懂得大馬是採取多源流教育制度，而沒有立刻明確的表明其立場。

他說，馬智禮用“Look into”回應此事，而“Look into”在劍橋英文的翻譯意思為探討和重視。

“馬智禮詞不達意，所以發生事情就不要怪媒體，怪別人。”

吳進強建議上陣吉2州席

馬華吉打州聯委會主席拿督吳進強指出，民政黨退出國陣，他建議黨中央爭取民政黨在吉州上陣的2個州議席，而讓馬華代表國陣在大選上陣。

他透露，吉州巫統和伊黨日前宣佈會在來屆大選奪取15國36州議席，這目標是有可能會落實的。目前，馬華上陣的國州議席有2國4州。

出席代表大會的嘉賓包括署理會長拿督馬漢順、副會長拿督陳德欽和拿督林萬鋒、組織秘書長林添順、全國婦女組主席拿督王賽之。