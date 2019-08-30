54項轉運集裝箱項目 豁免申請入口准證

（布城30日訊）交通部長陸兆福披露，政府已經同意豁免54項轉運集裝箱項目，在抵達大馬港口時需要申請入口准證或者執照的政策。

他說，涉及的各機關機構將會研究所需修訂的指令，以便提交給大馬皇家關稅局在憲報頒布。

他說，內閣是在本月29日的內閣會議中通過這項決定，批准在巴生港口及柔佛丹戎帕拉帕斯（Tanjung Pelepas）自由港轉運的整箱裝運（Full container load,FCL）中的54項貨品項目豁免申請入口准證或者執照。

他說，唯另外的24項涉及安全、國際公約及疾病控制的貨品項目，如固體廢料、避彈衣、武器等，則依舊必須申請入口准證或執照。

他說，在這之前，這所有74項貨品項目在經過大馬港口轉運至他國，都必須申請入口准證或執照，而隨著這項豁免，意味至少2/3的貨品項目在未來是不用申請准證，這將有助提升我國港口在國際間的競爭能力。

他說，自2015年起，大馬港口處理了1600萬個轉運標准貨櫃(TEUs），預計到2022年將取得3.5%的增長率，而相信隨著這項豁免，將對轉運集裝箱的船運起到更大的刺激作用。

他說，政府也相信隨著這項豁免，可以吸引到更多國際船務公司使用大馬港口成為轉運轉運，同時協助大馬穩固與國際主要港口的航運連接性指數（shipping connectivity index），進而直接提振國家投資和海洋下游產業。

另一方面，在談到吉隆坡國際機場近日發生的電腦系統故障事宜，陸兆福說，警方將會從刑事角度來研究吉隆坡國際機場電腦系統故障的事宜，而大馬航空委員會（ MAVCOM）及“大馬民航管理局”（CAAM）組成的工作隊，將會以技術角度調查此事。

至於印尼電召摩多公司gojek進軍我國市場的進展，他說，馬來西亞道路交通安全研究院（MIROS）針對這項服務展開調查，報告預計在1個月提呈內閣研究。（