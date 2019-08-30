五大宗教理事會促政府 勿情緒治理國家

（吉隆坡30日訊）五大宗教諮詢理事會在國慶到來之際，敦促政府專業地而非情緒化地治理這個國家。

由馬來西亞佛教、基督教、興都教、錫克教以及道教組成的五大宗教諮詢理事會發表文告聲稱，政府須認識到他們所做的政策將決定並捍衛聯邦憲法。

理事會主席廖炳堅總主教聲稱，立法議員須真誠地為人民共同努力。領袖須創造一個有利於所有人可和平、幸福和有尊嚴地生活的環境，讓每個公民都有空間去保護他們所關心的人。

他說，在大馬，極端主義或種族主義沒生存空間。我們籲請加強馬來西亞各種族之間的諒解，建立尊重和信任，並敦促所有馬來西亞人應把國家利益放在首位，超越個人或政治利益，並努力實現更大的團結以取得更大的進步。

他強調，大馬人今日可以自豪，因為先輩在治理這偉大的國家中發揮了至關重要的作用。

“我們須珍惜偉大的馬來西亞，這樣才能增強社會和愛國的凝聚力，不被肆無忌憚的團體和個人挫敗或劫持，造成動亂和不和諧。”

“我們需放大邏輯、推理和中庸的聲音，並淹沒那些不合邏輯、極端和狂熱的人。”

文告指，今年的國慶口號，即“愛我國家，廉潔大馬”，正是五大宗教諮詢理事會希望和祈禱的，但希望這不應只是一個引人注目但空洞的口號。

文告表明，我們須為這口號賦予價值和生命。馬來西亞人須繼續努力爭取種族間的團結，宗教相互尊重與接受，共同面對挑戰。

“我們也繼續灌輸信心，只要團結一致，國家就能實現任何雄心壯志，並為後代留下繁榮與和平的馬來西亞。”