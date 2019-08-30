臭味掩蓋異味 養牛場煉冰毒







（新山30日訊）武吉阿曼毒品罪案調查組特別行動小組在豐盛港搗破一個相信是煉製冰毒的養牛場，起獲總值35萬令吉的毒品，並逮捕3名本地印裔男子，揭發毒販企圖以異味來掩蓋煉毒時散發出的強烈氣味。

柔佛州總警長拿督卡瑪魯丁今日召開記者會指出，該特別行動小組於本月27日展開行動，3名嫌犯分別是養牛業者及羅里司機，年齡介於33歲至52歲。

他指出，相關煉毒廠設在豐盛港彭佳蘭峇株村的養牛場，警方共起獲186.7公斤疑似毒品的褐色液體、11.6公斤甲基油（meth oil）、麻黃素（ephedrine）、11.8公斤赤磷（red phosphorus）、10盒氫氧化鈉、1瓶醋酸、5瓶鹽酸、2瓶純乙醇（ethanol absolute），以及多件煉毒工具。

此外，警方也在行動中扣押1輛豪華轎車、1輛四輪驅動車、1輛羅里及多件首飾，總值25萬令吉。

他指出，警方不排除嫌犯企圖以養牛場的異味，掩蓋煉毒時散發出的強烈氣味，以免他人起疑。

卡瑪魯丁說，3名嫌犯沒有犯罪紀錄，尿檢呈陰性反應。

他指出，警方援引1952年危險毒品法令第39B（販毒）條文調查此案，並從本月28日起延扣3名嫌犯至9月3日。

他披露，警方這次是接獲公眾提供情報後，在當地埋伏多時，但他不排除被捕嫌犯尚有同夥逍遙法外，警方將繼續審問嫌犯取得進一步線索。

他呼籲公眾積極向警方提供走私或濫用毒品的線索，以協助其警方打擊毒品罪案。

出席記者會者包括柔州毒品調查組副主任李慶泉、法律顧問陳毅豪。