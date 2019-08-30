10月起 非東盟航班 機場稅降至50元

（布城30日訊）10月1日起，除吉隆坡國際機場（KLIA）之外，吉隆坡第二國際機場（ KLIA 2）及國內其他機場的國際航線乘客服務費（PSC、機場稅）將從現有的73令吉下調至50令吉，恢復2018年7月1日之前的收費。

唯東盟（ASEAN）及國內航線的機場服務費則保持與KLIA相同，即分別為35令吉及11令吉。

交通部長陸兆福在作出這項宣佈時表示，這項的下調乘客服務費與與亞航的爭議無關，他說，這是因為除了KLIA 2之外，使用其他機場的國際航線的乘客也同樣受惠，而且有關的爭議是亞航與大馬控股（MAHB)之間的爭議，與政府的這項宣布是兩回事。

他說，內閣是在本月29日的會議中，從提振旅遊業角度的考量及抵消離境稅的稅收，同意把KLIA 2及國內其他機場的國際航線的乘客服務費下調23令吉，從現有的73令吉降至50令吉，唯東盟航線及國內的航線的服務費保持為35令吉及11令吉。

他說，由於吉隆坡國際機場（KLIA）屬於首要機場，提供的便利也與其他機場不一樣，因此其國際航線的乘客服務費保持為73令吉，東盟和國內航線乘客服務費也同時保持為35令吉及11令吉。

他表示，這項措施將會在10月1日起生效。對於已經繳付了乘客服務費，並將在生效日期之後啟程的乘客，他們可以向航空公司要求退款。

他表示，政府可以通過“用戶抵銷費”（Kontra User Fee）推行這項下調乘客服務費。

“政府在同一時候將繼續開拓更多的財務模型，例如監管資產為基礎（Regulated Assets Based，RAB）及其他融資模式，以為機場的發展及維修尋找更多的經濟來源。”

在2016年12月31日之前，KLIA 2的乘客到東盟以外的航線，所繳付的乘客服務費為32令吉，唯從2017年1月1日起，調整至50令吉，隨後大馬航空委員會（MAVCOM）宣布從是從2018年7月1日起統一國內所有機場的機場稅，並把KLIA 2的乘客服務費，從50令吉調高至73令吉。