【椰腳街聯合七街區】江乙虎：互相配合信任 中元街區會員回升











（檳城30日訊）今年的中元節，雖然州內有傳出一些街區因為領導層青黃不接及經濟不景等原因而停辦中元節晚宴，然而還是有一些街區成功招收新會員，會員人數已慢慢回升。

椰腳街聯合七街區慶讚盂蘭勝會主席拿督江乙虎說，該會已有100年歷史，成立初期曾有400名會員，但受到城市人口外遷影響，會員人數慢慢銳減，現在靠理事們的互相配合及信任，會員已再度回升至130多人。

“現在大家都有共同的目標及理想，就是要合力將街區的中元節慶典辦得有聲有色，並吸引更多人加入。”

他說，有些中元街區因為領導層青黃不接及人口外移的因素，慢慢後繼無人，也不再辦慶讚中元活動，有些地區卻同時擁有8至9個中元理事會，導致會員被分散。

“慶讚中元理事會應該提升形象，在大家的潛意識裡，中元節就是‘鬼節’，但中元節具有雙重意義，除了膜拜大仕爺，還有傳承孝道文化及親情，讓孝道文化及親情可延續。”

他說，年輕人慢慢加入街區中元理事，明白膜拜大仕爺的背後還有一個孝道，並借著這個平台做一些有意義的公益活動，相信盂蘭勝會會越做越好。

“一些已經移居海外的會員，每年都會風雨不改在中元節時返回檳城，前來椰腳街聯合七街區慶讚盂蘭勝會膜拜大仕爺。”

江乙虎說，椰腳街聯合七街區慶贊中元理事會至今沒有自己的會所，希望未來可以籌建會所，傳承中華文化之餘，也讓當地居民有一個休閒的場所。

“籌建會所需要250萬令吉，該區一家92打銅仔老闆贊助價值3萬令吉的燕窩，讓民眾以555令吉購買大仕爺所加持的37克燕窩，以籌募會所基金。”

有意購買燕窩者可以聯絡財政張文明012-4657190或副財政林國明012-6728888。

賴兩興吁加入理事會

寶石花園慶讚中元理事會署理主席賴兩興說，該中元理事會成立27年，會員曾一度高達600多人，之後開始下滑，現在會員也有300多人，並慢慢在增加中。

他說，每年都有一些當地居民自動加入成為會員，目前有約20至30名年輕人組織了一個慈善團隊，幫助有需要幫助的人，包括每週會去老人院、前往水災及火災現場幫忙等。

“每年舉辦慶讚中元活動並不簡單，從購買供品、找外廚、收會員費及分發請帖等，都必須靠體力及精神，老一輩的理事現在還有力氣及精神教導年輕人，年輕人就應該加入。”

他說，每年慶讚中元晚宴都會席開210至240桌，晚宴、膜拜供品、歌台等，開銷約15萬令吉，因此，必須靠招標、會員費及朋友報銷等才能維持所有開銷。

他呼籲年輕人加入慶讚中元理事會，協助推廣中華文化，讓傳統文化能一代傳一代。

會員大減 經濟不景 台牛后口停辦中元宴

相比會員人數慢慢回升的街區，有些街區則沒有那麼理想，他們都因為會員人數大減、經濟不景氣等原因而被逼停辦中元晚宴。

台牛後口慶讚中元理事會前總務楊僑輝（72歲）說，該街區中元理事會因無人接班，已在4年前解散，目前只在街邊搭棚祭拜大士爺，並由街坊自備供品膜拜。

他說，解散理事會有很多因素，包括成員老的老，死的死，年輕人又無人接手，在無可奈何之下唯有解散理事會。

他說，台牛後口慶讚中元理事會在1966成立，當時約50至60名會員，過後曾經一度擁有120名會員。“4年前我們還有約40至50名會員，但當中只有2、3個年輕人，最年輕的也40餘歲。”

“另一個原因是經濟不景氣，通貨膨脹，以前60令吉能買到雞鴨，現在100令吉也未必買得到，以致總務必須負責尾數，有時需付1000至2000令吉。”

天德園外圍區南洋陰陽壇 桌席改圍爐慶中元

天德園外圍區南洋陰陽壇交際趙俐文（31歲）說，因經濟問題，該廟已經3年沒辦中元晚宴，改為圍爐方式。

他說，該廟每年都要通過信徒樂捐及在宴會招標所得來維持廟裡所有開銷，但超過60%的招標人士未還錢，因此3年前把桌席改為圍爐，但拜祭供品還是會依慣例。

湖內中元理事會 盼未來有年輕人接手

湖內中元理事會主席柯亞海（70歲）說，該會今年也停辦中元晚宴，希望1至2年後有年輕人接手，再次舉辦中元晚宴。

“今天除了沒有舉行宴會，其他膜拜儀式還是與往年一樣，理事會也捐出1000令吉給檳州中元聯合會，作為檳州中元聯合會教育及華小精明課室基金。”