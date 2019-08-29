被追問安華未入閣原因 敦馬：沒人辭職沒空缺

（布城29日訊）隨著首相敦馬哈迪指內閣可能“重組”而非“改組”後，針對未來將接任首相職的公正黨主席拿督斯里安華何以未被安排入閣的問題，馬哈迪只簡單回稱，目前沒人辭職，所以沒有空缺。

馬哈迪周四晚在布城主持土團黨最高理事會會議後，在記者會上受詢及為何不邀請“未來首相”安華進入內閣時，他便重申希盟政府不打算增加新的閣員。

“既然沒有人說他們要辭職，我們就沒有空缺。當我們有空缺時，再考慮合適的人選。”

馬哈迪上周曾說，希盟近期並不會改組內閣，而土著團結黨日里國會議員慕斯達法也不會入閣，但其他閣員職務可能會有所調動。

《當今大馬》一則報導指出，當記者詢及團結黨最高理事會有否商談該黨內閣成員職務調換之事宜時，馬哈迪也只回應說：“我們沒有在黨內討論這件事。”

此外，馬哈迪也說，在希盟執政後，有人經常利用特定課題企圖分裂希盟，他認為，希盟應該展現團結的一面，並積極落實選舉承諾。

“有些人嘗試利用特定課題來分裂我們，有些不是內閣成員的（希盟）成員也批評領導層。這讓政府看起來令人不滿。”

“這些人想要改變，但這種作法很糟糕，因為如果你這樣做，這個黨就分裂了。重要的是我們應該展現團結，並落實我們成立政府時所立下的承諾。”

早前，教育部準備推行爪夷文教學單元一事曾引起希盟內部不同反應，而行動黨都賴州議員鄒宇暉在爪夷字風波中發起黨內聯署活動，要求行動黨部長在內閣反對華淡小教導爪夷書法單元，並獲得12名州議員、25名基層領袖與208個支部或國會選區聯委會參與。

行動黨資深領袖林吉祥過後也呼籲黨員停止空開爭執，若有人不滿友黨的行徑，應先與行動黨領導層“磋商”。