敦馬：註冊未被吊銷 “應考量巫統犯多錯”

（布城29日訊）首相兼土團黨主席敦馬哈迪表示，土團黨認為巫統從多角度犯下錯誤，希望執法單位能將巫統的錯誤納入考量。

“過去我還是首相及巫統主席的時候，有3個支部因為沒有召開代表大會，巫統被列為非法組織；我們也知道，全國大選之前，我們的黨也被列為非法組織 。”

他今日主持土團黨最高理事會會議後，在新聞發布會上說：“但是我現在看到犯了很多錯誤的巫統依然被（社團註冊局）接受，沒有被吊銷註冊。”

不過，話鋒一轉，馬哈迪補充，他的這番言論並非要逼迫任何一方，這只是土團黨召開會議時所進行的討論，純屬土團黨的意見。

1987年巫統黨選後，東姑拉沙里的支持者入稟法庭要求判決黨選成績無效，結果導致巫統在1988年2月4日被判為非法組織。馬哈迪派過後籌組新巫統，而東姑拉沙里則另創46精神黨。

巫統前黨員可加入土團

另一方面，馬哈迪表示，除非有官司在身或其他問題，否則已經成為獨立議員的巫統前黨員，目前可以加入土團黨。

詢及有多少前巫統黨員會加入土團黨，馬哈迪沒有提供數據，僅表示土團黨在沙巴的黨員全部都是前巫統黨員，至於馬來半島，許多巫統國州議員都已經轉態投身土團黨。

509大選後，已有十多位原是巫統的國州議員加入土團黨。

此外，馬哈迪說，土團黨全國代表大會和選舉將改至明年6月20日舉行。

他說，土團黨的支部及區部大會兼改選，將分別從明年1月25日及4月4日舉行。

馬哈迪也宣布，委任丹斯里賽阿敏阿爾巴出任土團黨黨選委員會主席。

前副衛長希爾米現身

今日傍晚的土團黨最高理事會在布城首要領袖基金會進行，而前衛生部副部長拿督斯里希爾米也罕見出現在這裡，似乎要會見馬哈迪。

不過，馬哈迪在受訪時卻表示不知情。

新聞發布會結束後，在會議室外的希爾米將一份資料交給馬哈迪，馬哈迪與他握手並簡短交談，但兩人的談話內容不詳。

希爾米過去是巫統黨員，也代表巫統出任副部長職位，惟他現在的黨籍身分不詳。

希盟沒偏離中間路線

馬哈迪指出，希盟沒有偏離中間的政治路線，那隻是外人的看法。

他是針對行動黨政治局主任劉鎮東發表“讓各方從極端主義的偏鋒重新回到政治中間”的言論，作出回應。

“我們要展示我們的團結，這很重要，我們會遵從我們成立政府時許下的承諾。”

當記者表示強調“回到政治中間”的是劉鎮東時，馬哈迪表示，劉鎮東與行動黨元老林吉祥會見他，當時土團黨青年團團長賽沙迪也在場。

“我們討論，因為我們感覺人們都在非常憤怒地討論種族課題。”

承認今年國慶氛圍不同

承認今年國慶氛圍不同馬哈迪承認，今年和去年的國慶日氛圍截然不同，因為人民去年還沉浸在撤換前朝政府的喜悅當中，但如今，人民要的是政府兌現承諾，而且還要看到具體成效。

“去年人民還沉浸在換政府的喜悅，誰發表了什麼言論、什麼種族的人被忽略、其他種族受影響都不是人民關注的焦點，大家只期待能夠換政府。”

他是針對國慶日將近，但民眾今年的情緒顯然和去年非常不同，最近更是因為政府所做的決策違背民意、對國家的種族政治及國家未來等都很悲觀，作出回應。

兌現承諾並不容易

“而現在民眾期待看到具體成果，但要兌現承諾並不容易，因為當初（希盟）並沒有得到適切的資訊，比如我們沒想到政府有高達1兆令吉的國債。”

馬哈迪也說，前朝政府也使人民更加依賴政府。

“比如，人民期望大學畢業生能有錢（津貼），我們沒有錢，我們沒有錢來應付那些為了獲取支持的（措施），我們不是這樣的（政府），我們無法輕易地實施，就只是因為我們沒有錢。”

另外，他也認同有必要檢討現有的貧窮線標準。

想多了解港人移居我國情況

馬哈迪表示，他有意多了解香港人因“反送中”而申請“大馬第二家園計劃”移居我國的情況。

他接受本報來自台灣中央社的實習生張廖永臻的提問，即旅遊部秘書長拿督依斯漢表示大馬不歡迎支持“反送中”的香港民眾申請“第二家園計畫”是否大馬政府的立場，作出回應。

馬哈迪說：“我也想要多了解相關詳情，我會對此進行討論。”

“賤民”言論沒影射任何人

針對有公正黨黨員因馬哈迪發表“賤民”（Pariah）言論而報警，馬哈迪的第一反應是：“我自己都忘了（曾說過這句話）。”

“我沒有影射任何人。”

他也強調，內閣將在6個月時間內解決萊納斯稀土廠課題。