【行李箱藏屍案】收租被殺 男友也藏屍行李箱

（沙亞南29日訊）行李藏屍案中的女死者証實來自吉打的陳秀美（52歲），她是遭人捅了13刀後塞入行李箱棄屍。警方今午也在沙亞南國花花園（Taman Bunga Negara）的一處溝渠發現另一個淺紫色行李箱，內裝女死者79歲男友遺體，讓這起雙屍藏行李箱命案內情更顯得撲朔迷離。

據瞭解，男女死者是因收租糾紛，遭印度籍男外勞租客亂刀捅死。3名嫌犯今午被捕後，帶領警方到沙亞南國花花園1條溝渠，尋獲男死者同樣被藏屍在行李箱內的屍體，並証實其身份為79歲的林亞其@林國和（譯音，Lim Ah Kee @ Lim Kok Hoe無業）。

據悉，其中2名落網嫌犯為兄弟關係，他們也是女死者房屋的租客，他們是今午在哥打甘文寧區落網。

警方也在嫌犯指示下，在一座高架天橋底下，起獲嫌犯駕用的1輛本田轎車、2把相信是凶器的巴冷刀、數台手機、照相機及手錶等證物。

嫌犯將於明早被警方帶上沙亞南法庭申請延扣查辦。

警方也不排除涉案者可能超過1人。

消息說，警方會在這一兩天傳召數名男女錄供，包括死者教友，以及一名相信與女死者陳秀美關係非常熟絡的外籍密友。

男友在檳住址 改賣汽車飾品

根據警方的初步調查，女死者的七旬男友最後住址是在檳城加拉歪路。不過記者今日根據地址上摸上門時，該間屋子已轉換用途，成為汽車裝飾品專賣店。一帶商家也表示不曾見過他。

警方透過女死者的指紋，鑒定她是來自吉打州的52歲陳秀美（譯音，Tan Siew Mee），生前在首邦市One City一間餐館任經理，與男友住在附近地區。

警方消息指出，2人曾疑因房租過高而已搬遷至新單位，警方目前還在尋找該單位。

據瞭解，女死者被棄屍的地方，距離她租住的房子不到1公里；警方是從死者的指紋確認死者的身份，並從公寓閉路電視發現死者遺體所身穿的衣服與最後一次出現在公寓一樣。

這起命案的殺人動暫不明。一名印裔電訊公司職員是於日前與同僚在清晨5時30分在沙亞南第27區檢查電訊基地電線時，嗅到臨近溝渠內散發出一股臭味，接著就發現溝渠內有一個17吋大的行李箱，裡面藏著一具完整女屍，於是報警處理。

沙亞南警區主任巴哈魯丁今日召開記者會指出，法醫剖驗報告已出爐，證實女死者除了被割喉，她身上也被兇徒捅13刀，包括胸口及腹部中七八刀，尤其腹部傷口深至見骨，不排除兇器是水果刀。

他說，死者的遺體在26日被發現後，就被送往巴生中央醫院太平間剖驗，惟迄今都無人前往認領。

“警方發現死者遺體時的同日，也在首邦警局於當天也接獲一名教友的投報，指一對夫婦於24日一起失蹤，聯絡不到他們。”

警吁死者姐妹現身領屍

他說，警方援引刑事法典第302條文調查此案，並急找女死者的男友，呼籲他現身協助查案；同時呼籲知情的民眾或目擊者，聯絡查案官李峙餉助理警監（019-682 0550）或（03-5520 2222）提供情報。

據瞭解，死者在吉打州父母逝世後，甚少與親人有來往及聯絡。目前警方知悉她的兩名姐妹分別居住在沙巴及八打靈再也，因此希望她們可現身，以便警方向她們錄取口供，以及安排認領死者遺體。

曾託教友載送男友出席晚宴

據知，女死者與其同居多年的男友，居住在任職餐館附近的公寓。由於她沒有交通工具，每次上下班都是乘搭Grab Car，因此從閉路電視畫面發現她最後一次“現身”是在本月24日凌晨。當時她下班回到公寓不久，換了輕便衣服後，又匆匆攜帶行李離開。

據瞭解，女死者因24日當天有工作，所以無法與男友在晚上出席教會的宴會，因此交代教友前來公寓載送她男友赴約。但是，當天晚上教友到公寓時，沒有載到其男友後，曾嘗試聯絡兩人，但都不成功。

隨著女死者遺體被發現，其男友之前也聯絡不上後，教友也擔心男子的安危，擔心他也遭遇不測。據知，女死者的男友患有糖尿病，每天需服食藥物。

另外，根據警方從女死者任職餐館的同事口供獲悉，女死者生前與同居多年的男友感情甚篤，是他們眼中的“模範夫妻”，而且對方不時有到餐館用餐。

沙亞南警區主任巴哈魯丁說，目前警方援引刑事法典302條文（謀殺）調查此案，並在調查命案動機。不過，警方也不排除這起命案可能涉及挑色糾紛。

據瞭解，死者遺體在行李箱內被發現時，其身旁也有一把跌制伸縮性的警棍。

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老家地址有誤找不到屋 當地人稱沒見過女死者

（亞羅士打29日訊）行李箱藏屍案女死者的老家已消失無蹤？

記者今早根據警方提供的女死者家鄉地址，即籠呀路13.5公里路的住家，但遍尋不果。

記者首先來到靠近爪美市鎮的籠呀路，向當地居民求助，但是居民回應說，該市鎮沒該地址，並建議到附近籠呀市鎮的丹絨慕山區查詢。

記者接著驅車抵達丹絨慕山區時，詢問當地雜貨店陳姓老闆娘，也展示死者的照片給對方看。

不過，老闆娘說，她從小在當地長大和生活，她基本上認識那一帶的華人，惟，她從來沒看過死者。