助建立事業基礎 提高PTPTN欠債者還貸力

（吉隆坡29日訊）國家高等教育基金局（PTPTN）攜手大馬半島人力局（JTKSM）、大馬全國總商會（NCCIM）及招聘網站JobStreet.com簽署諒解備忘錄，為高等教育基金局貸款者建立更好的事業基礎，以提高他們償還貸款的能力，預料將有100萬名貸款者在這項計劃下受惠。

國家高等教育基金局主席旺賽夫表示，許多貸款者有心繳付貸款，卻因為收入問題而拖欠，更加劇他們的經濟負擔。

他今日在交換諒解備忘錄儀式後召開記者會說，各方建立的合作關系將會幫助貸款者找到就業機會，並嘗試解決他們無法償還貸款的問題，並希望更多私人企業加入幫助。

他說，今天交換的諒解備忘錄只是架設一個框架，至於計劃的詳情則會在真正實行時才公布。

大馬全國總商會總財政納茲文指出，該會有約65萬間企業，他們將會與相關公司分享為貸款者提供工作的資訊。

出席者包括高等教育基金局（政策與行動）副首席執行員瑪斯杜拉及JobStreet大馬區域經理顏木欣。（吉隆坡29日訊）國家高等教育基金局（PTPTN）攜手大馬半島人力局（JTKSM）、大馬全國總商會（NCCIM）及招聘網站JobStreet.com簽署諒解備忘錄，為高等教育基金局貸款者建立更好的事業基礎，以提高他們償還貸款的能力，預料將有100萬名貸款者在這項計劃下受惠。

國家高等教育基金局主席旺賽夫表示，許多貸款者有心繳付貸款，卻因為收入問題而拖欠，更加劇他們的經濟負擔。

他今日在交換諒解備忘錄儀式後召開記者會說，各方建立的合作關系將會幫助貸款者找到就業機會，並嘗試解決他們無法償還貸款的問題，並希望更多私人企業加入幫助。

他說，今天交換的諒解備忘錄只是架設一個框架，至於計劃的詳情則會在真正實行時才公布。

大馬全國總商會總財政納茲文指出，該會有約65萬間企業，他們將會與相關公司分享為貸款者提供工作的資訊。

出席者包括高等教育基金局（政策與行動）副首席執行員瑪斯杜拉及JobStreet大馬區域經理顏木欣。