林冠英：需等經濟改善 現有情況無法降公司稅

（吉隆坡29日訊）財政部長林冠英重申，根據現有的情況，政府無法降低公司稅率，只能等到經濟情況改善之後。

他說，去年他在提呈2019年財政預算案時，同樣這麼說。

他今日在2019年經濟論壇的座談會上指出，一切都必須等到10月11日公布預算案。

針對內閣是否已經就私營化大道一事作出最後定奪，他說，目前正在按部就班的方式進行，有了決定才公布。

批準3項價值22億投資

林冠英表示，該部與國際貿易及工業部成立一個聯合部門委員會，以在高層級加快決策和簡化批準程序，尤其是高科技和高附加價值的投資計劃，單在周三就批準了3項價值22億令吉的投資計劃，無需五六個月才批準。

他說，3項投資計劃中一家是外資，兩家公司是本地公司。

“官僚作風固然需要改變，卻不能全怪公務員，他們也需要根據制度層層上報，所以我們改變制度，加快決策，減少繁文縟節，希望在一年內改善問題。”

他指出，許多企業都在迅速運作，不能等待太久，否則我國無法招商引資，因此在今年宣布財政預算案後，他也將率領代表團前往美國矽穀招商。

“貿工部和大馬投資發展局（MIDA）等政府機構已經在招商引資方面做得很好，猶如‘火箭般迅速’。目前貿易戰期間，萬事都不能等，畢竟（美國總統）特朗普明天早上都會睡醒。”

他說，只要是符合條件的投資計劃，聯合部門委員會將會盡快審批。

林冠英認為，全球金融危機發生的機會不大，我國已經與其他國家簽署多邊協議，一旦面對問題，可以互相提供緊急資金。

他相信會發生經濟放緩，但最重要的是保持彈性，採取紓緩措施。

提到前貿工部長丹斯里拉菲達建議成立一個危機管理團隊，他表示，我國有國家經濟行動理事會（NEAC）可以處理任何危機，並擬定各項應對措施。

“重要的是我們必須知道根本原因所在，採取緩解的方案，主要是來自外部的因素，不只是大馬會受影嚮。”