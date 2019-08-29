國行總裁：研究降低成本 可負擔屋是共同責任

（吉隆坡29日訊）國家銀行總裁拿督諾珊霞指出，適當的可負擔房屋對人民健康和福祉至關重要，從而確保經濟順利運作，然而許多國家仍在滿足這些需求，不論是發展中國家或先進國家。

她說，可負擔房屋是共同責任，政府正研究基本設施提供者在降低房屋成本上可扮演的角色。

她接受《馬新社》專訪時表示，定奪房屋成本的主要原因有3個部分，即土地、建築和基本設施。

“目前大家也清楚需要降低成本。針對土地成本，政府和州政府合作以降低成本，至於建築成本，政府希望通過工業建築系統（IBS）等技術以減低成本。”

諾珊霞稱，更重要的是採取策略提升家庭收入，讓人民負擔得起房價。

2007年至2016年，房價增長已超越家庭收入增長。

根據中位數倍數（median multiple approach），如果房屋價格超過家庭年收入的3倍，有關房屋是負擔不起的房屋，我國是4.8倍。

“讓我們以B40低收入群體為例子。他們的月收入中位數為3000令吉，他們只能負擔約10萬8000令吉的房屋，即他們年收入的3倍。

可負擔屋售價增至30萬

她說，目前尚未出售的住宅當中，68%的住宅價格在30萬令吉以上，這就是為何我們需要應對供需不匹配的問題。

她表示，“雖然有可負擔房屋的需求，不過發展商建造超出大部分大馬人民能力範圍的房屋。

國行最近宣布為可負擔房屋基金加額10億令吉。

今年9月1日開始，申請可負擔房屋貸款者的每月家庭收入條件，從原本每月2300令吉，提升86%至4360令吉。

此外，可負擔房屋的售價從15萬令吉提高至30萬令吉，這些新條例將協助低收入群購買首間房屋。

負責任融資指南符合時宜

諾珊霞強調，負責任融資指南的重要性。

“這項指南仍符合時宜，因為這項指南的主要目標是確保融資者獲得貸款，並從中受益。因此，如果客戶要房屋融資，他們在融資期限結束後擁有房屋，銀行和融資者需就此決定負責。”

指南旨在保護融資者的利益，確保他們根據能力償還融資，並在融資期結束後擁有房屋。

保護融資者利益

她指出，國行採取多項措施教育公眾了解信貸和財務管理，特別是通過信貸咨詢與債務管理機構（AKPK）。

她說，為了減輕人民面臨的生活成本增加的負擔，特別是M40及B40群體，國行關註提升技能、勞動力市場改革和教育系統的重要性。

“培訓者和業者需要合作，確保我國畢業生掌握適當技能。”