國油：需求量年降20% 檢討液化天然氣經營

（吉隆坡29日訊）國油貿易公司董事經理兼首席執行員拿督斯里賽益再納阿比丁指出，由於國內使用液化天然氣（NGV）的需求，在過去幾年來呈現下降，國油公司將檢討是否繼續經營液化天然氣業務。

他補充，國油將和政府商討，未來將推出什麼形式的能源供汽車使用。

他今日出席亞航BIG與國油的雙向積分轉換推介儀式後對記者表示，這是大勢所趨，加上油電混合動力車（Hybrid）及電動車的使用將日愈普及，人們減少使用液化天然氣是必然的，而且人們也很少人再購買液化天然氣的汽車，除了德士及電召車司機。

雖然如此，他強調，國油依然有義務繼續確保全國油站的液化天然氣供應充裕，至少必須供應給德士。

他披露，根據國油了解，液化天然氣需求量每年平均下降15至20%，這對國油帶來壓力，被迫檢討這項業務。

他笑言，大多數人傾向選擇引擎清潔和有動力的汽車，甚至在科技進步下，柴油引擎的車子也非常有動力，不像20年前的柴油車那樣。

“政府也正在草擬一項計劃，我們知道混合動力汽車和電動汽車即將到來，所以可能會有人轉向這些替代能源的汽車。”

亞航國油積分轉換

出席儀式者包括亞航集團副首席執行員（科技與數碼）艾琳奧瑪和亞航BIG首席執行員李德龍。

在推介儀式上，亞航BIG今日與國油Mesra卡列入即時轉換積分平台BIG Xchange中，這是有史以來第一個實行雙向積分轉換的合作夥伴，讓雙方會員能更廣泛的使用他們的忠誠積分。

即日起，BIG會員可在亞航BIG手機應用程式上通過BIG Xchange功能，將他們的國油Mesra卡內的賬戶連接至亞航BIG，並依據以下積分兌換表：

●1250 BIG積分轉換成600 Mesra積分

●2000 Mesra積分轉換成500 BIG積分

為慶祝這個新的合作關系，即日起至2019年11月30日轉換積分的10位幸運兒（BIG會員和Mesra會員將各有機會贏取10萬BIG積分及價值200令吉的2萬Mesra積分。