前政秘上庭為1MDB案供證 “納吉大力支持華教”







（吉隆坡29日訊）前首相納吉的一馬公司（1MDB）案今天進入第二天審訊，納吉前政治秘書王乃志指出，納吉在位期間大力支持華教，為華教做出許多貢獻，包括批准升格大學學院，政府給予華校的撥款也是前所未有。

王乃志（50歲）是以本案第五名證人的身分上庭供證。

他在接受辯方首席律師丹斯里沙菲宜的交叉盤問時指出，納吉曾為華教做出許多貢獻，包括批准廈門大學在馬設立分校，批准韓江學院、新紀元學院、南方學院等多家高等學府，升格為大學學院。

王乃志指出，納吉於1996年擔任教育部長期間，廢除了教育法令中不利於華教的條文。

他說，納吉堅持國家推行多源流學校，因為這是一個多元化國家。“到目前為止，他堅持認為，由於多元文化是國家的本質，華文教育應該繼續存在。他通過我向華社非政府組織分配了很多撥款。”

王乃志認同沙菲宜的主張，即納吉是一名包容性的首相，無論是在種族或個人方面。

“是的（納吉是包容性的首相），這也是為什麼我會為他工作。”

主控官拿督斯里哥巴斯里南高級副檢察司在盤問王乃志時，問證人1996年納吉擔任教育部長時，當時的首相是誰。

王乃志回答，是敦馬哈迪。

透過林順平發給2平台 免支票樣本網上流傳

王乃志在斯里南的引導下供證時指出，納吉沒直接將支票發給管理Ah Jib Gor臉書專頁的AD Network，以及出版 《大馬華人周刊》的大馬新聞資訊學院，這是為了避免支票在網上流傳。

他指出，由於信任社會領袖丹斯里林順平，因此納吉將支票簽發給林順平，通過後者付款給AD Network以及大馬新聞資訊學院。

較早前，王乃志在供證時指出，他是在納吉的介紹下認識林順平。

王乃志說，林順平有能力動員老人院和寺廟；在政治而言，這對政府來說非常重要。

“我們將支票支付給林順平，有關的款項用於2個目的，第一個是籌辦連續性活動，其次則是支付給大馬新聞資訊學院和AD Network。”

“我們信任林順平，他不會捲款而逃。”

臉書專頁稱Ah Jib Gor 納吉為更貼近人民

沙菲宜也盤問王乃志為什麼將納吉的臉書專頁稱為Ah Jib Gor，王乃志表示，這是“吉兄”（brother Jib）的意思，更個性化以及更貼近人民。

沙菲宜接著問，這是否和前首相敦阿都拉被稱為“Pak La”以及首相敦馬哈迪的以“Chedet”為筆名，具有相同的用意。

“這些稱呼讓他們更加個性化和更貼近人民？”王乃志回答是的。

他說，臉書的世界有很多新聞，Ah Jib Gor臉書專頁上載的都是正確的資訊。

非為吹捧納吉 臉書專頁傳達政策

王乃志說，大馬新聞資訊學院出版的《大馬華人周刊》以及Ah Jib Gor臉書專頁並非為了吹捧納吉，而是向人民傳達政府的政策。

沙菲宜接著問，納吉是否將其他的政府資金用在相同的目的，王乃志回答，也許是的。

在王乃志回答之前，沙菲宜的這道問題遭到斯里南的反對。

但沙菲宜表示，他認為盤問證人這問題是公平的。

“總檢察長指出，這些（款項）是使納吉受益的費用。我的論點是，雖然付款來自納吉的支票簿，但它是出於公眾的目的。”

承審法官科林勞倫斯允許沙菲宜繼續盤問。

沙菲宜在結束交叉盤問前，詢問王乃志是否曾在2001年反洗黑錢與反恐融資法令（AMLA）下被控上庭，證人回答沒有。

不是利益納吉 24.6萬元用來推行政策

針對一張數額為24萬6000令吉的支票付款，王乃志表示，這是用以精準傳達納吉和政府所推行的政策，而不是為了納吉個人利益。

此外，斯里南也向王乃志展示了另外兩張志期2012年1月31日和2012年5月29日的支票，要求王乃志核實，並將這兩張支票呈堂為證據。

針對志期2012年1月31日的支票，是納吉簽發予王乃志，數額為3萬令吉。

就這張支票，王乃志指出，這是用於支付政治分析員的費用；另一張支票涉及的數額為2600令吉，同樣是納吉簽發予王乃志，但他不記得用途。

他說，他曾向銀行求證，但銀行也無法搜索資料。

王乃志在完成供證後，在離開法庭時，走到犯人欄處與納吉握手，並向納吉開玩笑說，納吉坐在板凳（被告欄）的時間太久了。

納吉自掏腰包 10萬元充黨區部經費

巫統峇都交灣區部主席拿督莫哈末諾阿末指出，時任首相兼黨主席納吉在2013年期間，首次“自掏腰包”，簽發一張10萬令吉的支票給該區部充當經費。

他說，這也是首次出現首相“自掏腰包”給經費的情況。

莫哈末諾阿末今天是以第六名證人身分上庭供證。他從2013年擔任巫統峇都交灣區部主席至今。

莫哈末諾阿末指出，巫統總部每個月會發出1萬令吉資金給該區部，一年內一共是12萬令吉資金。“這些經費是通過巫統總部獲得，也可以從黨主席納吉那里獲得。”

他在主控官娜茲娃副檢察司的引導下供證時表示，他在2013年8月6日當天在首相辦公室和納吉會面，並告知納吉該區部缺乏資金，納吉開了一張10萬令吉給峇都交灣區。

娜茲娃問道，首相是否曾自掏腰包提供資金給區部？莫哈末諾阿諾說，不曾，那是第一次。

在接受辯方首席律師丹斯里沙菲宜的交叉盤問時，莫哈末諾阿末指出，他加入巫統已超過20年，而全國巫統各個區部的資金來源，一般來自巫統總部，而他的區部每月獲得黨總部發放1萬令吉資金。

他說，這些資金用作選區的經費，包括了幫助學校、清真寺、單親媽媽和孤兒等，因此，每月1萬令吉經費不夠花。

他證實，自1990年或更早前，每任巫統主席都有權掌管巫統資金。

峇都交灣區部帳戶未結凍

莫哈末諾阿末證實，該區部的銀行帳戶因本案而被凍結至今，盡管區部並未收到任何民事充公的通知。

他說，在收到該筆10萬令吉的資金時，檳州並不是國陣執政。

他表示認同沙菲宜的主張，即和其他州屬比較，檳州馬來人的經濟狀況不是很好，需要援助來提升生活水平。