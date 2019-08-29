林吉祥：時間將證明 火箭沒背棄原則

（吉隆坡29日訊）行動黨依斯干達公主城國會議員林吉祥強調，憑藉數十年鬥爭和犧牲，行動黨絕不會背叛人民、黨的原則和希望，該黨領袖只會更堅定、堅毅和決意往新大馬方向前進，不論人民會有怎樣的誤解。

針對他昨天發表“希望聯盟是否能贏得2023年的第15屆大選？”文告，所獲得的回應，他指出，這已顯示長期支持該黨的支持者，對行動黨和希盟誤解的程度。

“黨需要時間讓支持者察覺行動黨沒背離他們，也沒放棄建立一個團結、自由、公正、卓越和廉政的新大馬。”

他表示，行動黨若沒背離原則和人民的希望，時間將證明對行動黨的誤解，是錯誤的。

他說，也有許多人呼籲他引退。“那我是否就這樣，把新大馬給忘了，然後干脆引退？”

他稱，兩個月時間里，政治投機分子透過假新聞和仇恨言論在每個社交群里挑起了種族及宗教不安情緒，以促成對其他族群的不信任、恐懼及仇恨。

“新大馬的國家建設，在大選後的過去16個月陷入困局。其實每個人應捫心自問，是誰在制造對國內所有族群與文化的威脅？”

他說，如果國人有決心在世界展現“文明聯盟”的成功，那麼大馬人民就必須走出我們族群意識的安全區，去交流和欣賞其他族群、文化和文明的美德及良好價值觀，然後不墜入只想要制造和挑起猜疑、不信任、恐懼和仇恨的有心人陷阱。