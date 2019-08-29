教長回應單一源流學校建議 “聆聽不意味反對或接納”

（檳城29日訊）教育部長馬智禮說，聆聽意見並不意味是“反對”或“接納”，而是先聽取提出者的看法。

他今日在臉書，貼出昨日在教育部頒發國家高等教育基金預付貸款活動後，記者詢及土團黨最高理事達哈依斯邁提出的單一源流學校建議的全文語音回應。

他說，在新馬來西亞精神下，任何人都可以自由提出建議，但必須以負責任的態度提問，而他也會以新馬來西亞的精神聆聽。

他說，他昨日的完整回應是“我還沒有深入探討這個建議。我將會，也須要先了解此建議。”

他希望他的以上簡短回應，不會被錯誤詮釋以致帶來負面影響。

他歡迎民眾點擊並聆聽他回應記者的全文：

https://www.facebook.com/151709604900321/posts/3078877768850142/

劉華才抨要滅華教

（檳城29日訊）民政黨全國主席拿督劉華才批評教育部長馬智禮聲稱會探討土著團結黨最高理事達哈依斯邁所提出，讓我國邁向單一源流學校的建議，要消滅華教的用心已昭然若揭。

“我請求希盟政府放過華小和淡小，教長應該做好本份，提高我國的教育水平，確保新生代人民能夠掌握足夠技能與知識來面對未來挑戰，而不是一直處心積慮的要消滅華教。”

他今日在文告說，華小與淡小的存在不是一兩年或是十年的事，而是已經超過60年，並為國家培育了無數的人材，它們的地位不應該再受到任何人的質疑，而源流學校也已經是國家主流教育系統的一部分，單一源流學校的建議，根本沒有探討的必要。

他說，所謂單一源流學校有利國民團結的想法已經不符合時宜，反之，如果政府現在強行落實單一源流學校，將會把多年建立起來的國民團結精神完全摧毀。

他說，源流學校並不是人民團結的絆腳石，反之政府如今推行的不平等對待國民的政策，例如將人民分為土著與非土著，才是造成國民不能團結的因素。