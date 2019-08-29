【行李箱藏屍案】女死者被割喉捅13刀 男友失聯

（沙亞南29日訊）“行李藏屍”案中的女死者是來自吉打的陳秀美（52歲），警方証實她是遭人捅了13刀後塞入行李箱棄屍。警方在調查此案時，也發現其79歲的同居男友也失聯，至今下落明。

根據警方的初步調查，死者的七旬男友最後住址是在檳城加拉歪路。不過記者今日根據地址上摸上門時，該間屋子已轉換用途，成為汽車裝飾品專賣店。一帶商家也表示不曾見過他。

警方透過女死者的指紋，鑒定她是來自吉打州的52歲陳秀美（譯音，Tan Siew Mee），生前在首邦市One City一間餐館任經理，與男友林亞其@林國和（譯音，Lim Ah Kee @ Lim Kok Hoe無業）在附近公寓租住多年。

警方消息指出，2人曾疑因房租過高而已搬遷至新單位，警方目前還在尋找該單位。

據了解，女死者被棄屍的地方，距離她租住的房子不到1公里；警方是從死者的指紋確認死者的身分，並從公寓閉路電視發現死者遺體所身穿的衣服與最後一次出現在公寓一樣。

這起命案的殺人動暫不明。一名印裔電訊公司職員是於日前與同僚在清晨5時30分在沙亞南第27區檢查電訊基地電線時，嗅到臨近溝渠內散發出一股臭味，接著就發現溝渠內有一個17吋大的行李箱，里面藏著一具完整女屍，於是報警處理。

沙亞南警區主任巴哈魯丁今日召開記者會指出，法醫剖驗報告已出爐，證實女死者除了被割喉，她身上也被兇徒捅13刀，包括胸口及腹部中七八刀，尤其腹部傷口深至見骨，不排除兇器是水果刀。

他說，死者的遺體在26日被發現後，就被送往巴生中央醫院太平間剖驗，惟迄今都無人前往認領。

“警方發現死者遺體時的同日，也在首邦警局於當天也接獲一名教友的投報，指一對夫婦於24日一起失蹤，聯絡不到他們。”

警吁死者姐妹現身領屍

他說，警方援引刑事法典第302條文調查此案，並急找女死者的男友，呼籲他現身協助查案；同時呼籲知情的民眾或目擊者，聯絡查案官李峙餉助理警監（019-682 0550）或（03-5520 2222）提供情報。

據了解，死者在吉打州父母逝世後，甚少與親人有來往及聯絡。目前警方知悉她的兩名姐妹分別居住在沙巴及八打靈再也，因此希望她們可現身，以便警方向她們錄取口供，以及安排認領死者遺體。

曾託教友載送男友出席晚宴

據知，死者與其同居多年的男友，居住在任職餐館附近的公寓。由於她沒有交通工具，每次上下班都是乘搭Grab Car，因此從閉路電視畫面發現她最後一次“現身”是在本月24日凌晨。當時她下班回到公寓不久，換了輕便衣服後，又匆匆攜帶行李離開。

據了解，女死者因24日當天有工作，所以無法與男友在晚上出席教會的宴會，因此交代教友前來公寓載送她男友赴約。但是，當天晚上教友到公寓時，沒有載到其男友後，曾嘗試聯絡兩人，但都不成功。

隨着女死者遺體被發現，其男友也聯絡不上後，教友也擔心男子的安危，擔心他也遭遇不測。據知，女死者的男友患有糖尿病，每天需服食藥物。

另外，根據警方從女死者任職餐館的同事口供獲悉，女死者生前與同居多年的男友感情甚篤，是他們眼中的“糢範夫妻”，而且對方不時有到餐館用餐。

沙亞南警區主任巴哈魯丁說，目前警方援引刑事法典302條文（謀殺）調查此案，並在調查命案動機。不過，警方也不排除這起命案可能涉及挑色糾紛。

據了解，死者遺體在行李箱內被發現時，其身旁也有一把跌制伸縮性的警棍。

男友在檳住址 改賣汽車飾品

（檳城29日訊）記者今日根據警方提供“行李箱藏女屍案”中的女死者男友在檳城的地址，上門探查發現住家已經改換成汽車裝飾品專賣店。

警方所發布的死者男友在檳城住址是在加拉歪路。這一帶目前是商業用途，據了解，死者男友住家之前曾開設不同性質的商店，目前是經營汽車裝飾品專賣店。

一名店員指出，他們是在數年前接手這間店鋪，不過未曾見過死者男友。

附近商家也表示，從未見過死者男友，因此相信後者已經搬離該區多年。

老家地址有誤找不到屋 當地人稱沒見過女死者

（亞羅士打29日訊）行李箱藏屍案女死者的老家已消失無蹤？

本報記者今早根據警方提供的女死者家鄉地址，即籠呀路13.5公里路的住家，但遍尋不果。

記者首先來到靠近爪美市鎮的籠呀路，向當地居民求助，但是居民回應說，該市鎮沒該地址，並建議到附近籠呀市鎮的丹絨慕山區查詢。

記者接著驅車抵達丹絨慕山區時，詢問當地雜貨店陳姓老闆娘，也展示死者的照片給對方看。

不過，老闆娘說，她從小在當地長大和生活，她基本上認識那一帶的華人，惟，她從來沒看過死者。